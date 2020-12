Airbnb fija el precio de la mayor salida a bolsa de EEUU en 2020 por encima del rango

Multinacionales

Las acciones de Airbnb, fundada en 2008, empezarán a cotizar en el Nasdaq este jueves con el código "ABNB".

Airbnb Inc dijo a última hora del miércoles que vendió acciones en el marco de su salida a bolsa a un precio unitario de US$ 68, por encima del rango objetivo, para recaudar alrededor de US$ 3.500 millones.

La salida a bolsa concede a Airbnb una valoración de US$ 47.000 millones y se produce en un año en que la popular empresa tecnológica de alquiler de casas ha sido duramente golpeada por las restricciones de viaje contra la pandemia de COVID-19.

Airbnb tuvo dificultades en el período inmediatamente posterior al brote del virus cuando los viajes se paralizaron. Pero a medida que se levantaron los confinamientos, más viajeros optaron por reservar casas en lugar de hoteles, lo que ayudó a Airbnb a anunciar un beneficio sorprendente en el tercer trimestre.

Airbnb tenía previsto vender alrededor de 51 millones de acciones a un precio de entre US$ 56 y US$ 60 por título, después de revisar al alza esa horquilla de precios desde otra de US$ 44-US$ 50 por acción.

La oferta de acciones de Airbnb es la mayor de una empresa estadounidense en 2020, un año activo en materia de salidas a bolsa, con estrenos de empresas tecnológicas como DoorDash Inc y Snowflake Inc.

Las acciones de Airbnb, fundada en 2008, empezarán a cotizar en el Nasdaq este jueves con el código "ABNB".