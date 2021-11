Albemarle eleva pronóstico de ventas para 2021 ante creciente demanda mundial de litio

Multinacionales

Las ventas de litio, la división más grande de la compañía, aumentaron 35% en el tercer trimestre, ayudadas por el incremento de los precios, mientras que las ganancias ajustadas superaron ampliamente las expectativas del mercado

Albemarle, el mayor productor mundial de litio para vehículos eléctricos, elevó su pronóstico de ventas para 2021, después de publicar una ganancia ajustada en el tercer trimestre que superó ampliamente las expectativas de Wall Street.

Las acciones de la compañía subieron 4,1% a US$ 272,80 en operaciones posteriores al cierre regular del mercado tras conocerse los resultados. La demanda de litio y otros minerales para vehículos eléctricos ha remontado en los últimos meses a medida que las automotrices de todo el mundo anuncian agresivas medidas para cambiarse a flotas totalmente eléctricas.

Las ventas de litio, la división más grande de la compañía, aumentaron 35% durante el último trimestre, ayudadas por el incremento de los precios. El presidente ejecutivo de Albemarle, Kent Masters, pronosticó "una creciente demanda de nuestros clientes" para el metal que se usa en la batería de los vehículos eléctricos.

Albemarle registró una pérdida neta en el tercer trimestre de US$ 392,8 millones, o US$ 3,36 por acción, frente a una ganancia neta de US$ 98,3 millones, o US$ 92 centavos por acción en el trimestre del año anterior, incluso cuando los ingresos aumentaron 11%.

El resultado incluyó un cargo de US$ 657,4 millones relacionado con una decisión de arbitraje sobre la venta de Rockwood Holdings en 2014 de una división de pigmentos a Huntsman. Albemarle heredó los pasivos de Rockwood en la compra realizada en 2015, lo que lo convirtió en el líder mundial del litio.

Excluyendo ese cargo y otras partidas únicas, Albemarle ganó US$ 1,05 por acción, muy por sobre los US$ 0,77 por papel esperado por analistas, según datos de IBES de Refinitiv.

La compañía abrió su planta de producción de litio La Negra III / IV en Chile durante el trimestre y dijo que espera terminar la construcción de su planta de producción de litio Kemerton en Australia a fines de año.