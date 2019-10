Amazon avanza en su apuesta por la comida, y pone presión a firmas de reparto y tiendas físicas

Multinacionales

Amazon avanza en su plan por expandir su negocio del comercio electrónico minorista al sector alimenticio a través de tres agresivas apuestas: desplegar más tiendas físicas en distintos países, ofrecer la entrega de productos en menos tiempo de lo acostumbrado y formar alianzas con empresas de delivery, ejerciendo mayor presión a las firmas de reparto, como Uber Eats.

Sin embargo, el camino no parece fácil, al menos en este último negocio.

Y es que, por ejemplo en el Reino Unido, ya empezó a encontrar obstáculos por parte de los reguladores, lo que podría sentar precedentes en otras naciones y sumarse a la larga lista de trabas antimonopolio que los gigantes tecnológicos están enfrentando en el mundo.

Ayer, las autoridades de competencia de la nación británica iniciaron una investigación formal sobre la inversión -de US$ 575 millones- realizada por la firma de Jeff Bezos en la empresa de reparto de comida a domicilio Deliveroo, y estableció como fecha límite para tomar una decisión el 11 de diciembre.

La Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA, su sigla en inglés) quiere saber si la operación violó las reglas de la competencia al adquirir los derechos y una participación minoritaria en Roofoods, que opera bajo la marca Deliveroo, un competidor directo de Uber Eats, Just Eat y Glovo, entre otras compañías de reparto de comida a domicilio.

Además, es una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Europa y utiliza 60 mil empleados que se desplazan en scooters y bicicletas navegadas por teléfonos inteligentes para entregar comidas de más de 80 mil restaurantes y establecimientos de comida para llevar, en 13 países.

En julio, la CMA ya había dicho que tenía “motivos razonables” para creer que Amazon y Deliveroo, habían dejado de ser operaciones separadas o estaban cerca de concretar una fusión. Según indicó, esto podría disminuir sustancialmente la competencia en un negocio que a nivel mundial mueve en torno a US$ 100 mil millones.

Expansión online

El martes anunció, por ejemplo, que empezó a incorporar surtido local de su supermercado Whole Foods, con entrega gratuita en dos horas para los miembros Prime, tanto en su página web como en sus principales aplicaciones. Amazon compró la cadena de supermercados hace dos años por US$ 13.700 millones.

Esta nueva experiencia se está probando desde agosto en cerca de 30 ciudades de Estados Unidos y permite acceder a carnes y mariscos, panadería, alimentos preparados, congelados, lácteos y bebidas. También productos de las categorías hogar, salud y bienestar, y cuidado corporal y belleza.

La búsqueda del producto se hace bajo la clasificación de “Mercado de Whole Foods”, pero una vez agregado al carrito se completa el pedido como el resto de compras de Amazon.

Su expansión online se suma a la apuesta por los establecimientos físicos, cuyos ingresos del negocio crecieron 1% en el segundo trimestre hasta los US$ 4.300 millones.

Cadena de supermercados

El gigante minorista con sede en Seattle ya ha abierto al menos 16 locales Amazon Go, que operan como tiendas de conveniencia sin cajero gracias a la aplicación de la tecnología e inteligencia artificial.

Y aunque aún no se han convertido en referencia en la industria, todo indica que hacia allá apunta Jeff Bezos.

Según The Wall Street Journal a inicio de mes el gigante del e-commerce tiene además previsto desplegar una cadena de tiendas de alimentación en EEUU, empezando con tres en California que podrían abrir sus puertas antes de fin de año.

Una fuente anónima contó al medio que ya se firmó “más de una docena de contratos de arriendo” en el área de Los Ángeles y también tienen la vista puesta en Chicago, Connecticut, Nueva York y Filadelfia.

Aún se desconoce cuál será el aspecto físico de los supermercados. No se ha determinado si no tendrán cajero -como las Amazon Go- ni cuál será su nombre. Lo que sí se sabe es que tendrán alrededor de 16.668 metros cuadrados y que serían independientes a los de Whole Foods.

Amazon dispone, asimismo, de una veintena de librerías físicas y cuatro establecimientos que venden una selección de productos de la web que tienen una calificación superior a las cuatro estrellas.