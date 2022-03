Amazon cierra 68 tiendas físicas en EEUU y el Reino Unido para reforzar venta de ropa y alimentos

Multinacionales

La idea de la firma es apostar por más ventas “sin fricción”; es decir, que el consumidor pueda hacerlas de forma más autónoma.

Amazon.com anunció esta semana que cerrará 68 de sus tiendas físicas en Estados Unidos y el Reino Unido, entre las que incluye sus librerías, los locales “Amazon 4-Star” y quioscos en centros comerciales.

La razón detrás de esta decisión está en su apuesta por reforzar la presencialidad en la comercialización de comestibles y vestuario.

“Hemos decidido cerrar nuestras tiendas Amazon 4-Star, Books y Pop Up, y centrarnos más en nuestras tiendas Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go y Amazon Style y nuestra tecnología Just Walk Out”, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

“Seguimos comprometidos con la creación de excelentes experiencias y tecnologías de venta minorista física a largo plazo”.

La nueva apuesta

El gigante estadounidense del e-commerce tiene 24 librerías, 33 Amazon 4-Star y nueve quioscos en malls. En tanto, Whole Foods Market es la presencia física más grande de la empresa, con unas 450 locales, y de forma separada, también hay establecimientos propios de comestibles, muchos de los cuales además operan sin cajero.

La idea de la firma es apostar por más ventas “sin fricción”; es decir, que el consumidor pueda hacerlas de forma autónoma.

En este sentido, planea abrir este año su primer Amazon Style, diseñado para ofrecer una experiencia de compras con el uso de alta tecnología en sus más de 9.000 metros cuadrados, en los que se exhibirá ropa, zapatos y accesorios para mujeres y hombres.