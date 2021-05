Multinacionales

La famosa compañía de Hollywood detrás de la saga de James Bond ayudaría a reforzar el estudio de cine y los servicios de streaming de la compañía.

Amazon está en conversaciones para adquirir el estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer en lo que sería su mayor impulso hacia el entretenimiento hasta ahora, informó el medio de noticias de tecnología Information.

MGM, la famosa compañía de Hollywood detrás de la saga de James Bond, ayudaría a reforzar el estudio de cine y los servicios de streaming de Amazon, según Information, que citó a personas no identificadas familiarizadas con la situación. El estado de las discusiones de Amazon con MGM no está claro, y es posible que no surja ningún acuerdo, dijo Information.

MGM y Amazon se negaron a comentar sobre el anuncio.

A fines del año pasado, MGM habría contratado asesores para explorar una venta. También mantuvo conversaciones con Apple y Netflix sobre llevar su nueva película de James Bond directamente al streaming, pero la compañía ha dicho que está comprometida con un estreno en cines.

En Amazon, el antiguo ejecutivo Jeff Blackburn regresa a la compañía luego de una breve partida para unirse a la firma de capital de riesgo Bessemer Venture Partners de Silicon Valley. Blackburn supervisará toda la división de entretenimiento de Amazon, incluido el servicio de transmisión de video Prime, Amazon Studios y el sitio de transmisión de videojuegos Twitch.

MGM tiene sus raíces en la fusión de la década de 1920 de los estudios Metro, de Marcus Loew, y una compañía cinematográfica dirigida por la leyenda de Hollywood Louis B. Mayer. Aunque hacía excelentes producciones como "Dr. Zhivago" y "2001: Odisea Espacial", MGM entró y salió de dificultades financieras en la segunda mitad del siglo XX. Durante décadas, fue propiedad de Time, el fundador de CNN, Ted Turner, y más de una vez del fallecido multimillonario Kirk Kerkorian.

Confusión del mercado

Antes se ha especulado sobre la adquisición de empresas de entretenimiento por parte de Amazon. Previamente se la consideraba un posible comprador de la cadena de películas AMC Entertainment Holdings, y algunos inversionistas la confundieron con AMC Networks, propietario de canales de cable.

Los inversionistas sufrieron un una confusión similar hoy lunes, con los reportes impulsando las acciones de MGM Resorts International, una compañía de casinos que no forma parte de Metro-Goldwyn-Mayer. Las acciones de MGM Resorts subieron hasta 5,8% en las últimas operaciones antes de retroceder rápidamente.