Amazon por primera vez se ubica como la marca más valiosa del mundo

Multinacionales

Didi ingresa al ranking este año en la categoría de Newcomer Brands y de las nueve marcas que se incorporan nueve seis son de origen asiático.

Amazon desplazó a Apple y Google como la marca de mayor valor en el ranking de las 100 marcas más valiosas del planeta de la consultora Branz. Con un crecimiento de 52%, el gigante del e-commerce acumula un valorización de US$ 315 mil millones.

De acuerdo con el informe, Amazon ha logrado cambios profundos y revolucionarios en toda la cadena de producción. "Cambió lo que los consumidores esperan de una marca. Con su pionera incursión en la nube, Amazon cambió lo que las empresas esperan de sus proveedores y socios".

Con este paso, Amazon logró destronar de manera sorprendente a Google y Apple que desde 2007 habían acaparado los primeros puestos en el ranking.

A la empresa de Jeff Bezos le siguen Apple, Google, Microsoft , Visa y Facebook con un valor de mercado de US$ 309.527 millones, US$ 309.000 millones, US$ 251.244 millones, US$ 177.918 millones y US$ 158.968 millones respectivamente.

Por categorías el sector tecnológico es el que acapara mayor valor de marca con más de US$ 1,6 billón, seguido del retail con US$ 721 mil millones y proveedores de telecomunicaciones.

Entre las marcas con mayor crecimiento está Instagram con un alza de 95%. La plataforma para compartir fotografías de propiedad de Facebook, registra un valor de US$ 28, 2 millones y subió 47 puestos ubicándose en el número 44 de la tabla.

Entre las marcas que ingresan al ranking destaca que de las nueve, seis sean de origen asiático. Entre ellas está la plataforma de transporte china, Didi, y su compatriota de estilo de vida Meituan, que combinan una experiencia de usuario de online a un servicio offline.

El informe destaca los ecosistemas que han implementado ambas marcas en sus estrategias de negocios. En el caso Didi, es más amplia y diversificada en comparación con la de sus competidores Uber y Lyft ya que incluye al arriendo de automóviles, la modalidad de viajes compartidos, estaciones de abastecimiento y servicio de postventa.

Meituan es la principal plataforma de reservas en China e incluye servicios de reserva de restaurantes, arriendo de bicicletas, compra de entradas de cine, delivery de comida y contratación de servicios turísticos.