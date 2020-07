Multinacionales

El gigante tecnológico, Amazon, ha disparado un 40% sus ingresos en el segundo trimestre, hasta cerca de US$ 90.000 millones, y ha multiplicado por dos la utilidad neta, hasta US$ 5.200 millones, superando las previsiones de los analistas.

Además, la compañía ha elevado un 42% su cash flow entre abril y junio, hasta US$ 51.200 millones. Jeff Bezos, fundador y primer ejecutivo de la firma, se ha mostrado "orgulloso" y "agradecido" con los empleados del grupo en todo el mundo y explicó que Amazon ha invertido US$ 4.000 millones en garantizar la seguridad de sus trabajadores ante la pandemia del coronavirus.

Desde marzo, cuando estalló la emergencia de salud, la empresa de Silicon Valley ha generado más de 175.000 puestos de trabajo para satisfacer las crecientes necesidades logísticas y de reparto ante el auge del comercio electrónico.

Para el tercer trimestre, Amazon espera unos ingresos de entre US$ 87.000 millones y US$93.000 millones, lo que implicaría un crecimiento del 24% y el 33%, respectivamente, y un resultado operativo de entre US$ 2.000 millones y US$ 5.000 millones, frente a los US$ 3.200 millones del mismo periodo de 2019. Amazon explica que la utilidad prevista recoge gastos de US$ 2.000 millones relacionadas con el Covid-19.

Las acciones de Amazon suben un 6% en el cierre prolongado de Wall Street y tras la presentación de los resultados a cierre de la sesión oficial. La revalorización del gigante de comercio electrónico ha sido espectacular en las últimas semanas y acumula una subida del 65% en lo que va de año. La capitalización de la tecnológica asciende ya a US$ 1,52 billones, cifra con la que está a punto de superar a Microsoft, que se valora en US$ 1,54 billones. Si lo consigue, Amazon se convertiría en la segunda empresa más valiosa de Wall Street, por detrás de Apple.