Amazon se ubica por primera vez como la marca más valiosa del mundo

Multinacionales

Didi hizo su debut este año, al igual que varias empresas de tecnología de China y EEUU, en un período marcado por la guerra comercial.

Amazon desplazó a Apple y Google como la marca de mayor valor en el ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo, elaborado por la consultora BrandZ.

Con un crecimiento de 52%, el gigante del comercio electrónico acumula un valorización de US$ 315 mil millones, dejando atrás a las tecnológicas estadounidenses que alcanzaron alrededor de US$ 309 mil millones, tras avanzar cerca de 3% en un año.

De acuerdo con el informe publicado ayer, la firma de Jeff Bezos ha logrado cambios profundos y revolucionarios en toda la cadena de producción, con los que puso "fin a doce años de dominación conjunta en los que las tecnológicas han ido alternándose el puesto de marca más valiosa del mundo".

"Cambió lo que los consumidores esperan de una marca. Con su pionera incursión en la nube, Amazon cambió lo que las empresas esperan de sus proveedores y socios", apuntó el texto.

Más atrás en el ranking se ubicaron Microsoft, Visa y Facebook con un valor de mercado de US$ 251.244 millones, US$ 177.918 millones y US$ 158.968 millones, respectivamente.

Por categorías el sector tecnológico fue el que acaparó mayor valor de marca con más de US$ 1,6 billón (millón de millones), seguido de las finanzas y del retail, que representan más de dos tercios del valor total.

En tanto, el lujo fue el área de más rápido crecimiento (29%), impulsado por las preferencias de los consumidores de las Generaciones Y y Z hacia los canales digitales.

Poder de las tecnológica

Facebook se mantuvo en la sexta posición. Mientras que su aplicación para fotografías Instagram, ahora con más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo y US$ 28,2 millones en valor de marca, destacó como la más rápida en crecimiento.

Este año experimentó una robusta expansión de 95% en su valor de marca, lo que le permitió escalar 47 posiciones hasta la casilla 44 de la tabla.

Otra de las novedades del ranking estuvo dada por Alibaba, que superó a Tencent. Así, se convirtió en la marca china más valiosa del mundo, con un valor de US$ 131.246 millones. Tencent, por su parte, ahora es la segunda china más valiosa, pero quedó en octava posición en la lista general, con un valor de US$ 130.862 millones.

Desde sus inicios en 2006, el ranking siempre ha estado dominado por las tecnológicas. "Por lo que no es de extrañar que actualmente las marcas de tecnología de consumo que aparecen en él tengan un valor combinado superior al billón de dólares", destacó el informe.

Precisamente, BrandZ destacó la incorporación al ranking de nueve firmas "recién llegadas" o Newcomer Brands, predominantemente tecnológicas de China y EEUU, todas con modelos disruptivos y muchas enfocadas en el uso del Internet de las Cosas (IoT, su sigla en inglés), como Dell, Xbox, Haier y Xiaomi.

Intervención asiática

En el ranking hay 15 marcas chinas, tres indias y una indonesia que se ubican entre un total de 23 de la región, entre ellas LIC y Tata Consultancy Services.

Entre las debutantes chinas también está la plataforma de transporte Didi, y su compatriota de estilo de vida Meituan, que combinan una experiencia de usuario de online a un servicio offline.

El informe destacó los ecosistemas que han implementado ambas marcas en sus estrategias de negocios. En el caso de Didi, la compañía es más amplia y diversificada en comparación con sus competidores estadounidenses Uber y Lyft, ya que incluye al arriendo de automóviles, la modalidad de viajes compartidos, estaciones de abastecimiento y servicio de postventa.

Meituan, en tanto, es la principal plataforma de reservas en la segunda economía mundial e incluye servicios de reserva de restaurantes, arriendo de bicicletas, compra de entradas de cine, delivery de comida y contratación de servicios turísticos.

Por su parte, Uber resaltó por aprovechar el modelo de ecosistema al expandir sus servicios a la entrega de comida y otros objetos, en tanto que Haier por estar comprometida a co-crear una marca de ecosistema abierto en la era de IoT con sus clientes y socios.

Guerra comercial

BrandZ indicó en el informe que la disputa arancelaria entre China y Estados Unidos -además del Brexit, la desaceleración económica mundial y las turbulencias en América Latina- afectó el crecimiento del ranking Top 100, que se desaceleró cerca de un 7% en los últimos 12 meses, luego de haber avanzado también un 7% hace un año.

"La confianza de los consumidores se vio afectada cuando los aranceles comerciales perjudicaron a varias categorías de marcas, siendo automóviles, logística y bancos los que más sufrieron", destacó la consultora.

Sobre las automotrices agregó: "Debido a la interrupción de la industria y al impacto de las tensiones comerciales en las acciones automotrices, ocho de las diez principales automotrices perdieron valor".