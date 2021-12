Apple ofrece bonos a sus ingenieros de hasta US$ 180 mil para evitar fuga de cerebros a Meta

Multinacionales

Los gigantes tecnológicos luchan para quedarse con los mejores ingenieros mientras preparan sus lanzamientos de última generación.

La gigante tecnológica Apple ha emitido inusuales y significativos bonos en forma de acciones para algunos de sus ingenieros, en un esfuerzo por retener talentos y evitar deserciones hacia rivales como Meta, la matriz de Facebook.

La semana pasada, el fabricante del iPhone informó sobre las bonificaciones a ciertos ingenieros de diseño en silicio, hardware y grupos selectos de software y operaciones, según personas con conocimiento del tema. Las transferencias se estarían realizando en forma de acciones restringidas que se consolidan en cuatro años, lo que proporciona un incentivo para permanecer dentro de la multinacional.

Las compensaciones habrían sorprendido a quienes los recibieron. Estas van desde los US$ 50 mil hasta los US$ 180 mil en algunos casos. Muchos de los ingenieros recibieron cantidades de aproximadamente US$ 80 mil, US$ 100 mil o US$ 120 mil en acciones, según las fuentes, quienes pidieron no ser identificadas ya que el programa no es público. El beneficio fue presentado por los gerentes como una recompensa para los trabajadores de alto desempeño.

Un representante de la tecnológica se negó a comentar.

Las regalías no forman parte de los paquetes habituales entregados por Apple, que incluyen un salario base, acciones y dinero en efectivo. La compañía a veces otorga bonificaciones en efectivo adicionales a los empleados, pero el tamaño de las últimas subvenciones en acciones fue atípico y sorprendentemente oportuno, dijeron las fuentes. Fueron entregadas a cerca del 15% de los ingenieros en las divisiones correspondientes.

El programa ha molestado a algunos profesionales del área que no recibieron las acciones y creen que el proceso de selección es arbitrario. El valor de algunas de las bonificaciones equivalía a la concesión de acciones anual otorgada a algunos directores de ingeniería, y su valor aumentará si el precio de los títulos de Apple sigue subiendo. La acción ha ganado un 36% de valor adicional este año, lo que otorga a Apple un valor de cerca de US$ 3 billones (millones de millones) en capitalización de mercado.

Dura competencia

La firma con sede en Cupertino, California, está librando una guerra de talentos contra empresas en Silicon Valley y más allá, al tiempo que Meta emerge como una amenaza particular. Esta última ha contratado a unos 100 ingenieros de Apple en los últimos meses, en lo que de todas formas no ha sido una vía unidireccional: Apple también ha atraído a empleados clave de Meta.

Es probable que las dos tecnológicas se conviertan en feroces rivales en lo que respecta a auriculares de realidad aumentada y virtual (AR y VR, sus siglas en inglés), junto con los relojes inteligentes (smartwatch). Ambas firmas planean lanzamientos importantes de hardware en los próximos dos años.

Meta ha intensificado sus esfuerzos para captar talentos de las divisiones de ingeniería en realidad aumentada, inteligencia artificial, software y hardware. El gigante de las redes sociales, que opera Facebook, Instagram y Whatsapp, ha realizado importantes aumentos salariales en la medida en que busca reenfocarse en el hardware y el llamado metaverso.

La fuga de talentos también ha afectado a otras áreas, incluyendo al equipo de automóviles autónomos de Apple. La compañía necesita mantener su destreza en ingeniería, ya que trabaja en varios dispositivos de última generación, tales como el automóvil, los auriculares VR y AR, y las futuras versiones del iPhone.

Al mismo tiempo, el golpe de tambor de Apple para regresar a la oficina ha sacudido a algunos empleados, lo que ha provocado deserciones de parte de los ingenieros. Pese a que la firma ha retrasado la fecha límite para el regreso del personal, está adoptando una línea más dura sobre el trabajo presencial en comparación a algunos de sus pares tecnológicos.

La multinacional ha dicho que espera que los empleados corporativos trabajen desde la oficina al menos tres días a la semana, mientras que los ingenieros de hardware deberán registrar cuatro o cinco días a la semana. Meta y otras empresas buscan mayor laxitud en sus políticas.

Pero Apple reconoció este mes que es probable que los trabajadores se queden en casa en el futuro previsible. Luego de eliminar su fecha límite de retorno a la oficina, anunció que entregaría bonos de US$ 1.000 a todos los empleados corporativos, minoristas y de soporte técnico para que puedan comprar equipos domésticos.

