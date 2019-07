Apple pone sus cartas en los servicios para lograr trimestre récord

Multinacionales

Los de Cupertino cierran mañana la temporada de resultados para las tecnológicas y esperan superar todas las proyecciones.

Tras una semana de resultados mixtos de las tecnológicas estadounidenses -que llevó a Wall Street a vivir jornadas volátiles hasta romper récords el viernes en los índices S&P 500 y Nasdaq-, Apple se prepara para cerrar el ciclo de la industria mañana con la esperanza de volver a pulverizar las proyecciones de los analistas con un retorno del crecimiento de los ingresos, como lo hizo en los tres meses anteriores.

La compañía de Tim Cook lanzó al mercado productos en el período abril-junio que podrían tener impacto en las entradas. En marzo, puso a la venta nuevos modelos del iPad Air y el iPad Mini, seguido de iMacs actualizados y la segunda generación de AirPods.

El objetivo que se ha venido trazando el gigante es diversificar su oferta y dejar de depender completamente de la comercialización de los iPhones, que ha venido en caída libre desde hace ya un tiempo.

La mirada también estará en determinar cuánto impacto ha tenido la aplicación de suscripción Apple News+. Y es que, aun cuando se colocó en el mercado en marzo –haciéndola disponible durante todo el trimestre-, podría reflejarse únicamente en el desempeño de la unidad de servicios, pero sin un impacto tan relevante, según advierten algunos analistas.

El pronóstico de los de Cupertino para el período abril-junio, según lo anunciado en los resultados del segundo trimestre fiscal, es que alcanzará ingresos de entre US$ 52.500 millones y US$ 54.500 millones. En tanto, espera que el margen bruto de ganancias aumente entre 37% y 38%, mientras que los gastos operativos serían entre US$ 8.700 millones y US$ 8.800 millones.

Estas proyecciones son relativamente similares a los resultados observados en el mismo lapso del año anterior, donde la firma anotó ingresos por US$ 53.300 millones, gastos operativos de US$ 7.800 millones y un margen bruto de 38,34%.

Si se logran las expectativas, la empresa alcanzaría un nuevo trimestre récord en junio; sin embargo, la hazaña no se ve del todo sencilla.

¿Qué dicen los analistas?

Para el fondo global de inversión y servicios financieros Macquarie, el año 2019 será de grandes cambios a nivel de servicios y no de hardware, considerando el mal desempeño del dispositivo estrella de Apple. “Ello indica que los inversionistas estarán más enfocados en el iPhone 2020 equipado con tecnología 5G que en la actualización prevista para fines de este año”, dijeron analistas.

Morgan Stanley, en tanto, prevé que los resultados de este trimestre se verán mejores a lo esperado ante una confianza del inversionista “inusualmente negativa” respecto del período julio-septiembre, así como una subvaloración persistente de los servicios de Apple.

El banco proyecta un aumento de 1% interanual de los ingresos a US$ 53.800 millones y ventas de iPhones de 37 millones, 10% menos que el año anterior y una caída de 11% en las entradas a partir de los dispositivos hasta los US$ 26.200 millones.

El ciclo más lento

Respecto del iPhone, la firma Raymond James predice que el ciclo de 2019 será el “más débil en años” y el modelo 2020 lo ve como un impulsor de ingresos mucho mayor de lo que ha dejado el aparato este año.

Los analistas sugieren que puede que no sea necesariamente el momento adecuado para que los inversionistas compren acciones antes de un trimestre con tal “debilidad” percibida.

La unión de dos gigantes

La tan esperada tarjeta de crédito de Apple y Goldman Sachs está a sólo unas semanas de su introducción en el mercado, según adelantó una persona familiarizada con ambas compañías. La introducción será la culminación de un proceso de desarrollo intenso y de alto nivel para el gigante de Silicon Valley y el peso pesado de Wall Street.

Apple Card podría llegar en la primera quincena de agosto, lo que implica que el proyecto avanza según lo previsto para su introducción en el verano (boreal), que los de Cupertino anunciaron por primera vez en marzo. Los propietarios de un iPhone podrán solicitar el plástico a través de la aplicación Wallet, que contará con un soporte integrado como parte de la última actualización del software iOS 12.4.

La estrecha colaboración entre las empresas representa uno de los intentos más ambiciosos entre un gigante de las finanzas tradicional y una empresa de tecnología. También supone la asociación de dos culturas corporativas muy diferentes que decidieron dividir las responsabilidades del proyecto y trabajar juntas en la nueva tecnología.