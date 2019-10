Apple proyecta ventas navideñas que superan las estimaciones de los analistas

Multinacionales

Acciones subieron 1,5% en operaciones fuera de rueda. Los ingresos y las ganancias del cuarto trimestre fiscal también superaron las estimaciones de Wall Street.

Apple proyectó ingresos para el trimestre de Navidad que superaron las estimaciones de los analistas, lo que indica una sólida demanda de los últimos iPhones, nuevos servicios como Apple TV + y dispositivos portátiles como AirPods y Apple Watch actualizados.

Las ventas fiscales del primer trimestre serán de US$ 85.500 millones a US$ 89.500 millones, dijo el gigante tecnológico de Cupertino, California, en un comunicado. Los analistas buscaban US$ 86.500 millones, según datos compilados por Bloomberg.

El pronóstico sugiere que Apple está viendo una fuerte demanda de los modelos iPhone 11 y iPhone 11 Pro que salieron a la venta en septiembre. Las acciones de la compañía habían aumentado en las últimas semanas debido al optimismo sobre los dispositivos actualizados. El presidente ejecutivo Tim Cook dijo a un periódico alemán a fines de septiembre que los nuevos modelos tuvieron un "comienzo muy fuerte".

El miércoles, Cook dijo que "somos muy optimistas sobre lo que el trimestre de vacaciones tiene reservado".

Las acciones de Apple subieron 1,5% en operaciones fuera de rueda. Los títulos cerraron en US$ 243,26 en Nueva York hoy, lo que representa un aumento de más del 50% este año.

El nuevo pronóstico significa que Apple volverá a crecer, después de incumplir los objetivos de ventas en el período de vacaciones del año pasado. Los ingresos y las ganancias del cuarto trimestre fiscal también superaron las estimaciones de Wall Street.

"Este fue un trimestre fuerte y esto debería silenciar algunas de las preocupaciones sobre el iPhone", dijo Shannon Cross of Cross Research. "La orientación también fue fuerte".

Sólidas ventas

Apple reportó ventas en el cuarto trimestre de US$ 64 mil millones, un 1,8% más que el año pasado. El ingreso neto fue de US$ 13.700 millones, o US$ 3,03 por acción, frente a US$ 14.100 millones, o US$ 2,91 por acción, en el mismo período del año pasado. Los analistas buscaban ingresos de US$ 63 mil millones y ganancias de US$ 2,84 por acción.

La compañía dijo que vendió iPhones por un valor de US$ 33.400 millones en el trimestre, superando las estimaciones de los analistas de US$ 32.300 millones, pero aún por debajo de los US$ 36.800 millones en el trimestre del año anterior.

El segmento Wearables, Hogar y Accesorios, que incluye los auriculares Apple Watch, AirPods, HomePod, Apple TV y Beats, generó US$ 6.500 millones en ingresos, un aumento del 54%, superando fácilmente las estimaciones de Wall Street.