Apple sube 3% al cierre del mercado tras lograr récord de ingresos y ganancias al cierre de 2019

Multinacionales

La firma de Tim Cook logró impulsar sus resultados gracias a las ventas del iPhone durante la temporada de Navidad.

Apple cerró el año 2019 por todo lo alto, con récords tanto para los ingresos como para las ganancias.

La firma entregó ayer sus resultados financieros del primer trimestre fiscal de 2020 -que comprende los últimos tres meses del año- muy por encima de lo esperado por Wall Street, impulsados por las ventas de su dispositivo estrella, el iPhone.

Las buenas noticias llevaron a las acciones a subir más de 3% en operaciones fuera de rueda y terminaron justificando el valor de los títulos que se han más que duplicado en el último año.

El gigante tecnológico de Cupertino dijo que los ingresos aumentaron un 9% a US$ 91.800 millones, mientras que los ingresos sólo del iPhone aumentaron un 8%, además de las ventas aceleradas de AirPods, relojes y su creciente división de "servicios".

En tanto, la ganancia neta creció un 11% a US$ 22.200 millones, suficiente para superar su trimestre récord de US$ 20.100 millones de hace dos años. Las ganancias por acción fueron aún mejores, subiendo un 19% a US$ 4,99.