Apple sube 4,3% al cierre del mercado, tras retorno del crecimiento en sus ingresos

Multinacionales

La firma de Tim Cook entregó resultados mejores a lo esperado y logró superar dos trimestres consecutivos de caída de sus entradas.

Las acciones de Apple suben a esta hora 4,3%, en operaciones fuera de rueda, tras reportar resultados trimestrales mejores a lo esperado por el mercado.

Tal y como había prometido la firma de Tim Cook, los ingresos lograron salir de dos trimestres consecutivos de caídas y regresaron a la senda del crecimiento.

La orientación del gigante tecnológico fue sólida, lo que sugiere que la demanda de productos se está estabilizando en la acostumbrada crítica segunda mitad del año.

"Estamos muy emocionados de informar un retorno al crecimiento para el trimestre, y también es un ingreso récord para el tercer trimestre, el mejor que hemos tenido", dijo el CEO de Apple, Tim Cook, a Josh Lipton de CNBC.

Las ganancias por acción se ubicaron en US$ 2,18, frente al US$ 2,10 esperado por Refinitiv. Los ingresos, en tanto, se ubicaron en US$ 53.800 millones frente a US$ 53.390 millones previsto por el mercado.

En cuanto a las entradas por las ventas de iPhone, la compañía alcanzó US$ 25.990 millones, frente a los US$ 26.310 millones estimados por FactSet. Los ingresos por servicios se ubicaron en US$ 11.460 millones.

En su entrega de resultados, la empresa apuntó a que durante su cuarto trimestre fiscal obtendrá ingresos por entre US$ 61 mil millones y US$ 64 mil millones; las estimaciones de consenso de Refinitiva apuntan a US$ 60.980 millones.

Noticia en desarollo. ...