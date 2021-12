Argentina busca reiniciar exportación de crudo desde Vaca Muerta a Chile

Multinacionales

El oleoducto permitirá al país exportar 50.000 barriles por día.

Argentina busca reiniciar las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta a Chile en noviembre 2022, a través de un oleoducto conocido como Otasa, dijo el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, según un artículo publicado por Diario Río Negro, de la Provincia del mismo nombre en Argentina.

Inicialmente, el oleoducto permitirá al país exportar 50.000 barriles por día. Otasa está conformada por las empresas YPF, Chevron y la chilena Enap.

El oleoducto se utilizó por última vez en febrero de 2006 y volver a ponerlo en funcionamiento supondrá una inversión de US $ 4 millones por parte de las compañías que integran Otasa.

Las empresas probarán el oleoducto entre abril y mayo próximos.

No solo petróleo, también gas

La Secretaría de Energía de Argentina les autorizó a las petroleras enviar nuevas exportaciones de gas natural a Chile entre enero y abril de 2022.



Con casi 11 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de envíos al exterior, la temporada de verano (que abarca los siete meses que van de octubre a abril) cerrará para Argentina con un saldo comercial de 200 millones de dólares gracias a las exportaciones que habilitó el Plan Gas.

La cartera que conduce Darío Martínez les dio el ok a seis productoras (YPF, Total Energies, PAE, Vista, Pampa Energía y Tecpetrol) para exportar un pico de 4,23 MMm3/d en la segunda quincena de marzo a distintas generadoras eléctricas y comercializadoras que operan en Chile.

Martínez explicó que los 6 millones de m3 diarios anteriormente aprobados para exportaciones representan ventas superiores a los US$ 138 millones.

"Gracias al Plan Gas.Ar, esta nueva tanda de autorizaciones de exportaciones en condición firme implicarán ventas adicionales por más de US$ 68 millones, lo que totalizara para este ciclo estival unos US$ 206 millones, recursos que hace décadas no se generaban", sostuvo.

Las habilitaciones se otorgaron después de analizar que está saturada la capacidad de transporte desde la cuenca Neuquina, donde está emplazada la formación Vaca Muerta.

Es por eso que ese gas no puede ser utilizado por la demanda interna (principalmente centrales térmicas que tienen que producir la electricidad en el verano), sino que la opción es entregarle el fluido a Chile por el Gasoducto del Pacífico y por Gas Andes, que atraviesan la Cordillera.

Mientras tanto, ante posibles faltantes de gas en verano por el alto uso de las termoeléctricas, el Gobierno importará combustibles líquidos.