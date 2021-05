AT&T remueve la industria y anuncia acuerdo para fusionar WarnerMedia con Discovery

Multinacionales

Los accionistas de Discovery poseerían el 29% de la nueva empresa.

AT&T, el gigante estadounidense de las telecomunicaciones remueve la industria. Este lunes anunció un acuerdo para combinar los activos premium de WarnerMedia con los principales negocios de entretenimiento y deportes internacionales y de no ficción de Discovery, con el objetivo de crear una compañía de entretenimiento global independiente y de primer nivel.

Según los términos del acuerdo que fueron anunciados a través de un comunicado, y que está estructurado como una transacción totalmente en acciones, AT&T recibiría US$ 43 mil millones (sujeto a ajuste) en una combinación de efectivo, títulos de deuda y la retención de WarnerMedia de cierta deuda.

Los accionistas de Discovery poseerían el 29% de la nueva empresa. Las juntas directivas de AT&T y Discovery aprobaron la transacción.

De acuerdo al medio CNBC, las acciones de la empresa estadounidense de medios Discovery subieron un 14% en las operaciones previas al mercado, mientras que el precio de las acciones de AT&T subió alrededor de un 5%.

"Este acuerdo une a dos líderes del entretenimiento con fortalezas de contenido complementario y posiciona a la nueva compañía como una de las principales plataformas globales de transmisión directa al consumidor", dijo John Stankey, CEO de AT&T, en un comunicado.

"Los accionistas de AT&T mantendrán su participación en nuestra empresa líder de comunicaciones que viene con un dividendo atractivo. Además, obtendrán una participación en la nueva empresa, un líder mundial en medios que puede construir una de las mejores plataformas de transmisión del mundo ", añadió.

Cabe recordar que AT&T es dueña de CNN, HBO y Warner Bros, después de que adquirió Time Warner, y que más tarde cambió su nombre a WarnerMedia. Por su parte, los canales de Discovery incluyen Animal Planet y Discovery Channel.

Con este movimiento de la industria, ahora el acuerdo que crea un nuevo negocio, competirá directamente con gigantes como Netflix y Disney .

De acuerdo a la CNBC, Netflix tiene actualmente alrededor de 208 millones de suscriptores globales, mientras que Disney + recientemente superó los 100 millones menos de un año y medio después del lanzamiento del servicio de transmisión.