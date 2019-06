Audi retira de EEUU su único vehículo eléctrico por riesgo de incendio

Multinacionales

La marca de lujo de Volkswagen AG, está sacando del mercado aproximadamente unos 540 modelos del SUV E-Tron.

Audi, la marca de lujo de Volkswagen AG, está retirando del mercado su primer vehículo completamente eléctrico debido al riesgo de un incendio en la batería.

La compañía emitió un aviso de retiro voluntario de aproximadamente 540 modelos del SUV E-Tron que se vendieron en EEUU, debido al riesgo de que la humedad pueda filtrarse en la celda de la batería por un fallo del cableado, dijo el portavoz Mark Dahncke. La compañía no tiene conocimiento de ningún incendio o lesión debido a la falla, que afecta a un total de 1.644 modelos, aclaró.

El E-Tron, que salió a la venta en EEUU en abril, es el primer automóvil totalmente eléctrico de Audi y uno en una serie de contendientes de fabricantes de automóviles tradicionales que buscan desafiar el dominio de Tesla Inc. en el segmento. Si bien los vehículos eléctricos no son más propensos a los accidentes o incendios que los que funcionan con gasolina -de hecho podrían ser menos propensos, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, la tecnología de las baterías de ion de litio que las alimenta sigue evolucionando, y no hay un consenso sobre el diseño de sistemas seguros.

Audi dijo que ha habido cinco instancias en todo el mundo donde una luz de falla de batería se encendió debido al problema de humedad. Entabló comunicación con los propietarios de E-Tron en EEUU la semana pasada, previo a una advertencia de los reguladores de seguridad federales, y debería tener una reparación disponible para agosto.

"Somos excesivamente precavidos ya que no se han reportado incidentes de este tipo a nivel mundial", dijo la compañía en un comunicado.

Audi dijo que ofrece a los propietarios de E-Tron vehículos prestados y una tarjeta de efectivo de US$800 para cubrir la gasolina o imprevistos durante el período de retiro, así como asistencia gratuita en carretera. Todavía hay E-Trons que no están afectados por el retiro y que están disponibles para la venta, dijo.