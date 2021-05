Bitcoin cae 4,4% tras anuncio de que Tesla ya no aceptará la criptomoneda como medio de pago

Multinacionales

La firma, una de las marcas líderes en energías limpias, atribuyó su decisión al impacto de la "minería" de esta divisa sobre el medio ambiente.

Tesla está suspendiendo las compras de vehículos con bitcoins debido a preocupaciones sobre "el uso cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería y transacciones de bitcoins", dijo hoy miércoles el director ejecutivo Elon Musk en una publicación de Twitter.

Tras el comentario en la red social, el valor de la divisa se hundió hasta 4,4% a US$ 52 mil.

Tesla, conocida por sus autos eléctricos de alto rendimiento, es una de las marcas líderes en el sector de las energías limpias. La compañía reveló en febrero que compró US$ 1.500 millones en bitcoins y planeaba comenzar a aceptarlas como medio de pago. Como un miembro recién incorporado al índice S&P 500, el respaldo de Tesla le aportó credibilidad a la criptomoneda.

La incorporación de las bitcoin por parte de Tesla fue el catalizador más evidente durante el repunte de este año en la moneda digital, que subió 16% ese día, la mayor ganancia intradía desde que el Covid-19 disparara la volatilidad de los mercados financieros en marzo de 2020.

El optimismo creció después de que Mastercard, Bank of New York Mellon y otras firmas facilitaran a sus clientes el uso de criptomonedas, alimentando un impulso general que llevó a las bitcoins de aproximadamente US$ 29 mil a fines del año pasado a casi US$ 65 mil el 14 de abril.

Pero la "minería" de las bitcoin consume 66 veces más electricidad que a fines de 2015, y las emisiones de carbono asociadas con ella probablemente enfrentarán un escrutinio cada vez mayor, según un informe reciente de Citigroup.

Sorpresa en el mercado

Aún así el comentario de Musk tomó por sorpresa a muchos en la comunidad de las criptomonedas, incluido Nic Carter, socio de Castle Investment Management y una voz destacada entre los defensores del uso de energía de las bitcoin.

"¿Seguramente hizo su due diligence antes de aceptar las bitcoin?", dijo Carter. "Es muy extraño y confuso ver este cambio tan rápido".

No está claro qué motivó la decisión. Musk y Zachary Kirkhorn, director financiero de Tesla, no respondieron a una consulta por correo electrónico buscando comentarios. Después que Musk publicara en Twitter, el sitio web de la empresa todavía tenía información sobre cómo realizar pagos a través de bitcoins.