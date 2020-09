Brasil pretende privatizar su servicio postal el próximo año, pero algunos tildan de "exagerado" el precio

Multinacionales

Brasil busca hasta 15.000 millones de reales (unos US$ 2.700 millones) con la venta de su servicio postal el próximo año, la primera privatización importante de un ambicioso plan que hasta ahora ha arrojado resultados limitados.

El ministro de Comunicaciones, Fabio Faria, ve a unas 10 empresas como compradores potenciales, incluidas las empresas de mensajería FedEx Corp. y DHL, una unidad de Deutsche Post AG, así como los minoristas Magazine Luiza SA, Amazon.com Inc. y la unidad local de Mercado Libre Inc. Cinco de ellos han expresado interés en la venta, dijo Faria en una entrevista, sin proporcionar detalles.

"Estamos dispuestos a evaluar cómo podemos contribuir al proceso de privatización para que sea eficiente para Brasil y para nuestros servicios", dijo Mercado Libre en un comunicado.

Según FedEx Corp, la compañía está monitoreando continuamente el mercado en busca de oportunidades para expandir su negocio en Brasil, pero no quiso comentar más. Amazon no está en conversaciones para adquirir Correios, dijo la oficina de prensa de la compañía en una nota a Bloomberg News. Magazine Luiza se negó a comentar y DHL no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios cuando fue contactado.

El precio sugerido por Faria para la privatización fue visto como exagerado por dos exfuncionarios del gobierno familiarizados con la situación financiera de la empresa, que incluye pasivos laborales, problemas de fondos de pensiones y personal inflado.

El adjudicatario se beneficiará del acceso a un gran mercado, pero también será responsable de mantener el servicio en las áreas más remotas del país, dijo Faria.

"Es fundamental que el servicio siga siendo universal", dijo Faria en su oficina de Brasilia. "El servicio postal llega al 95% de las ubicaciones del país y esto debe mantenerse, incluso si el comprador subcontrata el servicio en algunas regiones".

El ministro de Economía, Paulo Guedes, asumió el cargo en 2019 con un ambicioso plan para privatizar más de 600 empresas estatales, aportando unos 1,2 billones de reales a las arcas públicas. Dos años después, ninguna empresa importante pasó al sector privado y el presidente Jair Bolsonaro bloqueó los planes para vender el gigante petrolero Petroleo Brasileiro SA, así como los bancos Caixa Economica Federal y Banco do Brasil SA.

En medio de un lento proceso político que requiere la aprobación del Congreso para la venta de muchas empresas estatales, Guedes perdió a su zar de privatización, José Salim Mattar, el mes pasado.

Preparándose para la venta

Faria dijo que el gobierno tiene la intención de enviar al Congreso para fin de año un proyecto de ley que ponga fin al monopolio estatal en la entrega de algunos artículos, un paso necesario para la privatización del servicio postal. También se está considerando un nuevo programa de despido voluntario para reducir costos y hacer que la empresa sea más atractiva para los compradores potenciales.

Los trabajadores postales brasileños se convirtieron en víctimas poco probables del incumplimiento de Argentina la semana pasada después de que un fondo de $ 168 millones utilizado por su plan de pensiones la mayor parte de sus activos.

Los trabajadores del servicio postal se declararon en huelga durante más de un mes durante la pandemia, protestando por cambios en su convenio colectivo de trabajo que resultó en salarios más bajos y menos beneficios.

La gerencia argumentó que los cambios eran necesarios para asegurar la sostenibilidad financiera. La compañía ha registrado grandes pérdidas en 2015 y 2016 que solo fueron compensadas en parte por ganancias relativamente pequeñas en los años siguientes.