Multinacionales

Beijing aumenta la presión sobre Ant Group horas después de que multimillonario tecnológico rompiera el silencio.

Jack Ma ha vuelto. El resurgimiento del multimillonario chino en un video después de una ausencia de tres meses tranquilizó a los inversionistas preocupados por su destino y provocó un repunte en las acciones de Alibaba, el grupo de comercio electrónico que fundó.

Sin embargo, el alivio por su reaparición esta semana fue breve. Horas después, el Banco Popular de China propuso nuevas reglas antimonopolio que afectarán principalmente a la filial de pagos de Alibaba, Ant Group. El jueves, las acciones de Alibaba que cotizan en Hong Kong cayeron casi un 3%.

Ma no había sido visto públicamente desde el 24 de octubre cuando criticó a los reguladores financieros chinos en un foro en Shanghai. Diez días después, las autoridades cancelaron el debut bursátil de Ant, que habría sido el más grande del mundo. Además de provocar una fuerte liquidación de las acciones de Alibaba, el episodio ha despojado a Ma de su condición de hombre más rico de China.

Su patrimonio neto ha caído más de un 10% a US$54.500 millones, según datos de Bloomberg.

Si bien su breve reaparición el miércoles sugiere que Ma no se enfrenta a un peligro legal por sí mismo, o al menos no todavía, las nuevas reglas del banco central recuerdan a los inversores que el asalto regulatorio a sus dos compañías insignia está avanzando. "Demostró que la vida es normal (para el señor Ma) pero no los negocios como siempre", dijo Rupert Hoogewerf, cuyo Informe Hurun ha estado narrando el ascenso de la clase multimillonaria de China durante más de 20 años.

Amigos del Sr. Ma agregaron que había estado pasando un tiempo en la provincia isleña de Hainan, en el sur de China, mientras que también lo habían visto en Hangzhou, donde se encuentran Ant y Alibaba. El borrador de las reglas emitidas por el PBoC, que aún no se han promulgado, deja en claro que los reguladores ahora están apuntando al servicio central de pagos Alipay de Ant como un monopolio que podría tener que romperse.

El banco central había sugerido anteriormente que podría estar contento si Ant "volviera a sus raíces" como proveedor de pagos, mientras colocaba sus negocios de préstamos de rápido crecimiento en un nuevo vehículo de cartera que enfrentaría una supervisión más estricta.

El regulador del mercado de China lanzó una investigación antimonopolio separada sobre Alibaba el 24 de diciembre que probablemente se centrará en la relación del grupo con los comerciantes que utilizan sus plataformas de comercio electrónico, pero no ha dicho que Ant también está en su punto de mira.

Bajo las nuevas reglas del PBoC, puede aconsejar a la Administración Estatal de Regulación del Mercado que disuelva cualquier "compañía de pagos no bancaria" que controle más de la mitad del mercado, o dos cualesquiera con una participación de mercado combinada de más del 67%. La última disposición sugiere que WeChat Pay del grupo de Internet Tencent, el segundo servicio de pagos más grande de China después de Alipay, también podría ser el objetivo.

Se estima que Alipay y WeChat Pay controlan alrededor del 55% y el 40% del sector de pagos móviles de China, respectivamente, según la consultora iResearch con sede en Shanghai. El PBoC "está entrando en el territorio de otra persona para declarar qué es un monopolio; indica que están fortaleciendo su control", dijo Angela Zhang, experta en defensa de la competencia y directora del Centro de Derecho Chino de la Universidad de Hong Kong. "Tanto Ant como Tencent tienen una sólida posición en el mercado de pagos; imagino que estarán bastante nerviosos por esto".

Un abogado antimonopolio chino, que pidió no ser identificado, agregó que las nuevas reglas "indican que Ant podría ser destrozada".