Cae la primera aerolínea en la región: Avianca inicia proceso de reorganización ante impacto por coronavirus

La colombiana indicó que se acogió al Capítulo 11 con el propósito de favorecer la continuidad de las operaciones. La compañía confirmó que el bono que vencía hoy por US$ 65 millones no fue pagado.

La aerolínea colombiana Avianca Holdings inició un proceso de reorganización bajó el capítulo 11 de Estados Unidos, luego de que la pandemia de coronavirus obligó a la compañía a aterrizar sus operaciones de pasajeros desde mediados de marzo y redujo sus ingresos consolidados en más de 80%, informó el domingo la compañía.

"Los efectos de la pandemia COVID-19 nos han llevado a enfrentar la crisis más desafiante de nuestros 100 años de historia como compañía" señaló Anko van der Werff, CEO y Presidente de Avianca Holdings.

La aerolínea, la segunda más grande de América Latina, precisó que el proceso tiene la intención de favorecer la continuidad de las operaciones de Avianca, preservar los empleos, mantener la conectividad para los más de 30 millones de pasajeros anuales de la Compañía y promover la recuperación económica de Colombia y de sus otros mercados clave.

Según datos entregados por la aerolínea, es responsable directamente demás de 21.000 empleos directos e indirectos en toda América Latina, incluyendo más de 14.000 en Colombia, y trabajando con más de 3.000 proveedores.

“Creemos que la reorganización bajo el Capítulo 11 es el mejor camino a seguir para proteger los servicios esenciales de viaje y transporte aéreo que proporcionamos en Colombia y en otros mercados en toda América Latina”, aseguró.

En una conferencia de prensa el ejecutivo recalcó que este proceso "no es de insolvencia ni de liquidación".

Explicó que este paso fue necesario por el impacto imprevisible de la pandemia COVID-19, que ha provocado una disminución del 90% del tráfico mundial de pasajeros. A ello se suma que se espera que los ingresos de la industria se reduzcan en todo el mundo en US$ 314.000 mil millones, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).

A ello agregó que del total de países en los que opera Avianca, el 88% tiene restricciones totales o parciales de transporte aéreo de pasajeros, lo que la ha obligado a adoptar una serie de medidas extraordinarias y estructurales. Entre ellas se han incluido licencias no remuneradas para empleados, reducciones salariales temporales, reducciones de los gastos de capital no esenciales y aplazamiento de pagos de contratos de arrendamiento a largo plazo.

El proceso del Capítulo 11 un proceso temporal que, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos, permite a una empresa reorganizarse y completar una reestructuración financiera bajo la supervisión del sistema judicial de los Estados Unidos, al tiempo que continúa sus operaciones bajo el liderazgo de su junta directiva y equipo directivo. Cabe señalar que ya en 2003 la aerolínea había recurrido a esta opción.

En su presentación ante el tribunal de quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York estimó que sus pasivos fluctúan entre US$1.000 millones y US$10.000 millones. A ello se agrega el antecedente entregado en la conferencia de prensa por el Chief Financial Officer -CFO- de Avianca Holdings, Adrian Neuhauser, quien confirmó que hoy no se realizó el pago del bono que vencía por US$ 65 millones.

La aerolínea se encuentra en "conversaciones" con el gobierno de Colombia, así como con los de sus otros mercados clave, con el fin de encontrar estructuras de financiación que proporcionen liquidez adicional en el marco del Capítulo 11. Esto puede ser a través de financiamiento directo o de garantías, precisó Neuhauser.

A ello se agregó que Avianca tiene la intención de utilizar su liquidez junto con los fondos generados por sus operaciones en curso (como el transporte de carga), para apoyar el negocio durante el proceso de reorganización.

Como parte de su proceso la aerolínea presentó otras solicitudes en paralelo al Tribunal en los que pide autorización para cumplir compromisos adquiridos previamente a la solcitud de acogerse al Capítulo 11. Estas buscan saldar deudas con proveedores, agencias de viajes y laborales como también mantener sus programas de clientes durante todo el proceso de reestructuración.

Otra medida que adopatará según adelantó, es la de cerrar sus operaciones en Perú en conformidad con las leyes locales: "Esta decisión respalda los esfuerzos de ajuste de tamaño y permitirá a Avianca enfocarse en sus mercados principales al salir de su reorganización supervisada por los tribunales".