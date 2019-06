China da un capotazo a Ford y le aplica sanción antimonopolio

Multinacionales

El monto de la multa equivale al 4% de las ventas anuales de Changan Ford.

China multó a la principal empresa conjunta de Ford Motor Co. en el país por violaciones antimonopolio, lo que marca la última acción hacia una empresa estadounidense a medida que aumentan las tensiones entre las dos naciones.

La empresa estadounidense Changan Ford Automobile Co. recibirá una multa de 162,8 millones de yuanes (23,6 millones de dólares) por restringir los precios de venta de los minoristas en la ciudad de Chongqing desde el 2013, según un comunicado publicado en el sitio web de la Administración Estatal de Reglamentación del Mercado. El monto de la multa equivale al 4% de las ventas anuales de Changan Ford en dicha urbe, que se encuentra en el sudoeste del país.

El anuncio se produce pocos días después de que China dijera que está investigando a FedEx Corp. por entregas "injustas", un movimiento enmarcado por la agencia de noticias estatal como una advertencia de Beijing después de que el gobierno de Trump declarara una prohibición de negocios con el gigante de las telecomunicaciones Huawei Technologies Co. China también ha amenazado con poner en una lista negra a las empresas extranjeras que dañan los intereses de las compañías nacionales y el martes advirtió a sus ciudadanos contra los viajes a los Estados Unidos.

Aunque China no especificó ningún vínculo entre la multa y las tensiones de Estados Unidos, "es difícil verlo como no relacionado", dijo Andrew Polk, cofundador de la firma de investigación Trivium China en Beijing. "En esta etapa, creo que nuestra suposición de referencia debería ser que no hay coincidencias".

Ford dijo en un comunicado que respeta la decisión de China y que la empresa regulará las operaciones en el país. Los representantes de Changan no estuvieron disponibles de inmediato para comentar.