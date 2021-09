China le estaría pidiendo a las empresas que respalda que compren activos de Evergrande

Multinacionales

Guangzhou City Construction Investment estaría a punto de comprar el estadio de fútbol Guangzhou FC de Evergrande.

Con un pago vencido y otro por vencer esta semana, la crisis generada por Evergrande estaría llevando al gobierno de Beijing a activar un plan de ayuda, pero no directamente.

El miércoles a la inmobiliaria más endeudada en el mundo (más de US$ 300 mil millones) se le vence otro cupón de un bono en dólares y que esta vez es por algo más de US$ 40 millones. Considerando que la semana pasada no canceló el compromiso por US$ 83 millones se espera que este vencimiento corra la misma suerte, activando, otra vez, el periodo de gracia de 30 días antes de que sea declarado oficialmente como en default.

Mientras tanto, según información de Reuters, el gobierno de Xi habría pedido a las empresas e inmobiliarias que son respaldadas por el Estado que adquieran parte de los activos de Evergrande.

Una de los propósitos es evitar un malestar social considerando que varios ciudadanos se han visto afectado por la situación de la empresa.

De hecho, la publicación sostiene que Guangzhou City Construction Investment estaría a punto de comprar el estadio de fútbol Guangzhou FC de Evergrande.