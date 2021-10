Comienzan a surgir grietas en ola de fusiones y adquisiciones: Zoom y Five9 abandonan acuerdo por casi US$ 15 mil millones

Multinacionales

El gigante de los deportes de fantasía DraftKings se encuentra en medio de dos acuerdos de efectivo y acciones, mientras que sus acciones han caído 24% en las últimas tres semanas.

La caída del mercado de valores está teniendo un efecto dominó en las fusiones y adquisiciones. El acuerdo de Zoom Video Communications para usar sus acciones para adquirir a Five9 colapsó después de una caída en el precio de sus títulos. El negocio, que valoraba a Five9 en más de US$ 14 mil millones cuando se anunció, ahora solo vale US$ 9.500 millones.

Los inversionistas estarán atentos a los precios de las acciones de otros compradores para ver si hay más acuerdos en riesgo, especialmente en tecnología, donde algunas acciones de alto vuelo se han visto especialmente afectadas. Las empresas a nivel mundial han anunciado cerca de US$ 890 mil millones en adquisiciones este año que involucran alguna forma de pago de acciones, con US$ 547 mil millones de esos acuerdos aún pendientes, según datos compilados por Bloomberg.

Las elevadas valoraciones desde que los precios de las acciones tocaron fondo en 2020 han permitido a los favoritos del mercado usar sus acciones como una moneda barata para crecer a través de adquisiciones, sin sobrecargar sus balances. Si bien eso fue una bendición cuando el mercado estaba subiendo, el riesgo es que se vuelva en contra cuando se produzca una corrección.

El gigante de los deportes de fantasía DraftKings se encuentra en medio de dos acuerdos de efectivo y acciones, mientras que sus acciones han caído 24% en las últimas tres semanas. Una es una oferta de US$ 22.400 millones por Entain y la otra es un acuerdo para comprar Golden Nugget Online Gaming por US$ 1.560 millones.

Otro ejemplo es el acuerdo de la empresa estadounidense de ciberseguridad NortonLifeLock para comprar Avast por US$ 8.600 millones en efectivo y acciones.

El mayor acuerdo de acciones pendiente en EEUU está en el negocio de datos financieros: la compra de IHS Markit por US$ 43.500 millones de S&P Global.

La oferta de Zoom estaba valorada por Five9 en unos US$ 200 por acción cuando se anunció en julio. Las acciones de Zoom se han desplomado 28% desde entonces, reduciendo el valor a menos de US$ 145, por debajo de donde se cotizaba Five9 en julio. Los analistas dicen que tiene sentido que los tenedores de Five9 rechacen la transacción.