Coronavirus le da una bofetada a JPMorgan y sus ganancias se hunden a su nivel más bajo desde 2013

Multinacionales

JPMorgan Chase & Co. reportó esta mañana que las ganancias del primer trimestre cayeron un 69%, llegando a su nivel más bajo en más de seis años a medida que aumentaron los costos crediticios, lo que da a los inversionistas un primer vistazo del alcance del daño que el Covid-19 está causando en los resultados bancarios.

La compañía reservó US$ 8.290 millones para préstamos incobrables, la mayor provisión en al menos una década y más del doble de lo que algunos analistas esperaban, mientras lidiaba con los efectos de la pandemia en la economía. Eso provocó la primera caída de las ganancias de JPMorgan desde el cuarto trimestre de 2017.

El director ejecutivo, Jamie Dimon, advirtió a principios de este mes que el banco no sería inmune a los efectos del brote, prediciendo en su carta anual a los accionistas que la economía sufriría una "mala recesión" y estrés financiero que refleja la crisis financiera de 2008.

"Dada la probabilidad de una recesión bastante severa, era necesario construir reservas de crédito", dijo Dimon en un comunicado.

Panorama similar

En la misma línea estuvo Well Fargo, cuyos ingresos totales cayeron un 90% debido a que el impacto económico de la pandemia provocó aumentos "sin precedentes" en las reservas para préstamos incobrables, así como amortizaciones en la cartera de valores del ente emisor.

El resultado del primer trimestre, de US$ 653 millones, estuvo de la mano de un aumento en las reservas para pérdidas en US$ 3.100 millones y de US$ 950 millones en la amortización de valores. Las ganancias por acción de US$ 0,1 estuvieron muy por debajo de los US$ 0,33 esperados por los analistas de Wall Street. El impacto del aumento de la reserva y las amortizaciones fueron de US$ 0,73 por papel.

El director financiero, John Shrewsberry, dijo que, a pesar de los efectos del virus, la institución continuó viendo una importante actividad de los clientes. "Los préstamos comerciales aumentaron en US$ 52 mil millones, los depósitos aumentaron en US$ 54 mil millones, originamos US$ 48 mil millones en préstamos hipotecarios residenciales y recaudamos US$ 47 mil millones de capital de deuda para nuestros clientes", dijo.

El banco señaló que sólo en el mes de marzo, los clientes comerciales habían extraído US$ 80 mil millones de sus líneas de crédito.

Además informó que 370 mil de sus clientes habían expresado interés en participar en el programa de protección de cheques de pago, el programa de préstamo a subvención del gobierno de Estados Unidos para pequeñas empresas.

El daño en ambas entidades financieras sugiere lo que está por venir cuando el resto de los bancos de Wall Street informen resultados esta semana. Mañana será el turno de Bank of America, Goldman Sachs Group y Citigroup, mientras que el anuncio de Morgan Stanley está programado para el jueves.