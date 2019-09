Daniel Zhang: el nuevo líder de Alibaba que quiere reinventar el retail

Multinacionales

El ahora nuevo presidente del gigante del retail asiático ha sido clave en el éxito de la compañía.

La jornada de hoy partió con el revuelo generado por la salida de Jack Ma de Alibaba, dejando un negocio de US$ 460.000 millones y posicionando a la compañía como la competencia directa de Amazon.

"Alibaba nunca fue sobre Jack Ma, pero Jack Ma siempre pertenecerá a Alibaba", dijo el chino tras ejecutar su decisión de jubilarse.

¿Quién es el que ahora se hará cargo del imperio asiático del retail? El hasta hoy CEO de la compañía, Daniel Zhang.

Nacido en 1972 y destacado por tener un perfil bajo incluso en China, Zhang egresó de la Universidad de Economía y Finanzas de Shanghai, siguiendo el camino de su padre, quien es contador de esa casa de estudios. Tras algunos trabajos, el asiático llegó a ser el director financiero en la empresa desarrolladora de videojuegos Shanda Interactive. Fue ahí cuando el vicepresidente de Alibaba y el segundo con más influencia en la compañía después del propio Ma, Joseph Tsai, lo encontró y reclutó en 2007. "Daniel de verdad entiende el negocio", dijo Tsai a Bloomberg.

En 2008 Zhang se hizo cargo de Tmall, un mercado online al estilo Amazon y que ahora, según Bloomberg, es el negocio más lucrativo de Alibaba.

Single's Day: la clave del éxito de Zhang

Fue en Tmall donde Zhang brilló. En 2009 el hoy cabeza de Alibaba y su equipo crearon el Single's Day (Día de los solteros), un día anual de promociones que se realiza cada 11 de noviembre.

Zhang se tomó el trabajo de presionar a los comerciantes para que se unieran, el mismo supervisó las ventas, las promociones y los artículos clave que aparecerían en las páginas web.

Según cuenta Bloomberg, las ventas alcanzaron los US$ 135 millones el segundo año, luego US$ 5,8 mil millones en el año 5. El año pasado, el total alcanzó los US$ 31 mil millones, mucho más que el Black Friday en Estados Unidos. Éxito total.

El Single's Day "básicamente hizo a la compañía la gigante del retail que es hoy", dijo a Bloomberg Duncan Clark, el autor de "Alibaba: La casa que construyó Jack".

Jerry Yang, miembro de la junta de Alibaba y cofundador de Yahoo!, destacó el bajo perfil de Zhang: "los resultados de Daniel hablan más fuerte que las palabras". "Él es todo sobre ejecución", añadió.

El nuevo retail

Cuenta el medio que Zhang pasó varios meses con su equipo creando una startup dentro de Alibaba, con la idea de combinar un supermercado, un restaurant, una app de delivery, usando la robótica y sistemas de reconocimiento facial para hacer más rápido el proceso de pago y la logística.

Dicho proyecto lleva hoy el nombre de Freshippo y es para Zhang el futuro de Alibaba, con 150 tiendas en 17 ciudades chinas, según Bloomberg. Los repartidores, en conjunto con un mecanismo robotizado, transportan los pedidos en un radio de 3 kilómetros en apenas 30 minutos.

Al interior del gigante del ecommerce chino, aseguran que Freshippo es parte de lo que llaman el "nuevo retail". Con todo, Bloomberg reportó que la iniciativa de Zhang está lejos de ser un éxito. Los márgenes de ganancias son pocos dentro del negocio de comestibles, y varias startups con buen financiamiento le compiten.

Pese a algunas voces escépticas, Zhang planea que Alibaba tome el 50% del mercado de delivery de comida y así obtener ventaja para sus negocios relacionados, como medios de pagos digitales.