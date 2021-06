Didi revela millonaria pérdida mientras avanza en su debut en Wall Street

Multinacionales

La compañía planea cotizar bajo el símbolo DIDI, según la presentación del jueves, aunque no especificó en qué bolsa.

La empresa china de transporte compartido Didi reveló una pérdida neta de US$1.600 millones para 2020 a medida que sigue adelante con sus planes de realizar una oferta pública inicial en Estados Unidos.

En su primera presentación pública de la OPI el jueves, la empresa indicó que el tamaño de la oferta era de US$ 100 millones, un monto que probablemente cambiará. Se presentó bajo el nombre de Xiaoju Kuaizhi Inc. y Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co. figuran como asesores.

Didi, una de las mayores inversiones en la cartera de SoftBank Group Corp., ha estado acelerando su plan de cotización después de que su negocio se recuperara tras la pandemia. La compañía ha estado considerando buscar una valoración de hasta entre US$70.000 millones y US$100.000 millones en la OPI, informó Bloomberg News en abril.

La salida a bolsa supondría un cambio notable para una empresa que se enfrentó primero a los reguladores y luego al covid-19. Espera aprovechar el mismo entusiasmo de los inversionistas que ha impulsado este año los debut tecnológicos, desde el servicio de vídeo chino Kuaishou Technology hasta el pionero del comercio electrónico sudcoreano Coupang Inc.

Didi fue fundada en 2012 por Cheng Wei, un antiguo empleado de Alibaba Group Holding Ltd. Se enfrentó a Uber Technologies Inc. en China durante años hasta que la empresa estadounidense se retiró en 2016, vendiendo su operación en el país a su rival local.

La empresa busca capital para expandirse en el comercio en línea y financiar una importante incursión en Europa. Didi, que sigue siendo la empresa dominante en China, también quiere aprovechar ese liderazgo para expandirse en ámbitos adyacentes, desde la conducción autónoma hasta los vehículos eléctricos.