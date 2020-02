Disney+ saca ventaja en la carrera por el streaming

Multinacionales

La unidad de entretenimiento en línea logró 26,5 millones de suscriptores a dos meses de su lanzamiento y pone mayor presión a Netflix y al resto de la competencia. Acciones subieron 0,9% ayer.U

Disney logró sumar 26,5 millones de suscriptores a su nuevo servicio de streaming, muy por encima de las expectativas de Wall Street, con lo que quedó en una posición de ventaja frente a su competencia, en medio de la ardua batalla por liderar el entretenimiento en línea.

Disney+, el servicio de reproducción de programas -de casas como Marvel y Pixar- con un costo de US$ 7 al mes, ha “excedido incluso nuestras mayores expectativas”, dijo el director ejecutivo de la firma, Bob Iger. Y es que al día siguiente de su lanzamiento, el 12 de noviembre de 2019, la cantidad de suscriptores fue de 10 millones.

Destaca que de estos nuevos usuarios, un 20% se sumó en condición de “prueba gratis” a través de Verizon y podrían no volver a suscribirse luego de que finalice la promoción.

En tanto, la empresa reveló que parte del impacto para sus ingresos netos -que cayeron un 23% frente al año anterior- fue por los fuertes gastos asociados al impulso de esta división.

Aun así, la compañía logró aumentar sus utilidades un 36%. La noticia impulsó las acciones un 0,9% en operaciones fuera de rueda.

Costosa carrera

Disney está en el centro de una costosa apuesta por la transmisión de video, invirtiendo miles de millones de dólares en contenido y tecnología para convertirse en un jugador serio en un mercado dominado por Netflix.

La competencia en la industria es feroz con actores como Amazon, Apple, AT&T y Comcast también incursionando. Pero, el servicio de Disney tiene la ventaja en precio, pues su valor mensual es la mitad de una suscripción de Netflix, por ejemplo.

En cuanto a suscriptores, contabilizando todos los servicios, Disney tiene un total de 63,5 millones de usuarios frente a los 167 millones de Netflix. ESPN+ cuenta con 6,6 millones de inscritos y Hulu tiene 30,4 millones.

Así las cosas, para el cuarto trimestre de 2019, la división “directo al consumidor” registró pérdida operativa de US$ 693 millones de sus US$ 4 mil millones en ingresos. Los costos totales de Disney aumentaron a US$ 18 mil millones, un 51% más que hace un año.

En general, la firma registró ganancias ajustadas por acción de

US$ 1,53, por debajo de los US$ 1,84 de hace un año, pero sobre US$ 1,44 esperado por Wall Street.

Esta es la primera entrega de resultados tras el lanzamiento de Disney+.

Otros datos

En otras cifras, los ingresos del segmento de Parques, Experiencia y Productos de Disney crecieron un 8% interanual a US$ 7.400, mientras que los ingresos operativos subieron 9% a US$ 2.300 millones.

La compañía dijo que el crecimiento de los ingresos operativos fue parcialmente compensado por menores resultados en sus parques y centros turísticos internacionales.