EEUU extiende prórroga a Huawei y firma podrá acceder a componentes norteamericanos por otros tres meses

Multinacionales

El pasado mes de mayo, el Gobierno de Donald Trump incluyó a la compañía china en una lista negra que le impedía el acceso a tecnología estadounidense.

Hoy era un día clave en la guerra entre Huawei y Estados Unidos. La moratoria que el Gobierno de Donald Trump concedió a Huawei el pasado 20 de mayo llegaba a su fin y el Departamento de Comercio estadounidense tenía que anunciar su intención de ampliarla o no.

Finalmente, la compañía china podrá seguir comprando componentes a empresas estadounidenses (microprocesadores) y trabajando con Google durante una nueva prórroga de 90 días, según ha confirmado la agencia de noticias Reuters.

"La licencia temporal de Huawei se extenderá por 90 días" aseguró Wilbur Ross, Secretario de Comercio de EEUU a Fox Business Network. Ross también ha confirmado que se incluirán 46 nuevas filiales de Huawei a la llamada lista negra.

Huawei sufrió una de sus mayores crisis con Estados Unidos el pasado mes de mayo, cuando el Gobierno de Donald Trump incluyó a la compañía china en una lista negra que le impedía el acceso a tecnología estadounidense alegando razones de seguridad nacional y espionaje.

Gracias a la tregua concedida por el departamento de Comercio, desde el 20 de mayo Huawei y sus empresas filiales han podido recuperar sus relaciones comerciales con los fabricantes norteamericanos, incluido Alphabet, matriz de Google y dueño de todo el ecosistema Android que emplea Huawei en sus teléfonos.

"ES UNA AMENAZA"

Trump, mientras tanto, insiste en resaltar el peligro que suponen las relaciones con la compañía tecnológica. "Huawei es una compañía con la que no podemos hacer negocios", aseguró ayer. "En este momento parece mucho más que no vamos a hacer negocios. No quiero hacer negocios en absoluto, porque es una amenaza a la seguridad nacional", insistió.

Por su parte, Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, resaltaba ayer su preocupación en una rueda de prensa que "el mundo está mirando. Esperamos que EE.UU. pueda cumplir con su palabra y poner fin a la opresión irracional y a las sanciones contra empresas chinas, incluida Huawei".

El gigante asiático presentó hace poco más de una semana su propio sistema operativo, Harmony OS, un ecosistema que permitiría a Huawei sustituir a Android en sus teléfonos en caso de que se agravara el conflicto con Estados Unidos. Por el momento, la china asegura que su intención es seguir trabajando con Android, por lo que este lanzamiento demuestra que la tecnológica se prepara por si acaso.

De hecho, gracias a la nueva moratoria de 90 días, Huawei no tendrá que usar su propio sistema operativo de momento, pues podrá seguir renovando las licencias de Android. Además, continuará sus relaciones con algunos de los principales fabricantes de componentes electrónicos estadounidenses, tal y como se acordó en la primera tregua con Washington.

El pasado viernes, Huawei aprovechó para lanzar un mensaje de tranquilidad a sus usuarios.

"Tal y como venimos informando desde hace algún tiempo, nada ha cambiado, y lo bueno para nuestros consumidores es que nada cambiará después del 19 de agosto. Todos los smartphones, tablets y PCs de Huawei que se han vendido y se venden actualmente en el mercado continuarán recibiendo parches de seguridad, actualizaciones de Android y soporte de Microsoft. Cualquier persona que haya comprado, o esté a punto de comprar un smartphone Huawei, puede y podrá acceder a todas las aplicaciones con normalidad. Todos los dispositivos continúan estando cubiertos por la garantía legal aplicable y, por lo tanto, recibirán un soporte técnico, completo y su funcionamiento está garantizado".