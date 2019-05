El desafío de Avianca para lograr una fórmula sustentable

Multinacionales

En los últimos resultados, el indicador que muestra el ingreso promedio por pasajero en relación a cada kilómetro que transporta, cayó un 6,2%.

Avianca, la mayor aerolínea de Centroamérica, se encuentra bajo presión. Con un balance a marzo en rojo y en medio de un proceso de refinanciación de deuda, la firma acapara la atención del mercado sobre la efectividad de su Plan de Transformación.

Ser rentables es el foco que se impuso la administración de la aerolínea que ostenta el 60% del mercado centroaméricano. Eficiencia operacional, ajustes de su flota y venta de activos “no estratégicos” son los ejes que han dirigido los movimientos de la compañía desde 2018.

Una exhaustiva revisión del rendimiento de las operaciones que mantiene en 26 países, ha derivado en un cambio de estrategia para el mercado colombiano, junto a un fortalecimiento en la operación internacional centrándola en el hub de Lima. A esto se suma una serie de modificaciones en las rutas de Centroamérica y Norteamérica.

Si bien los ajustes son considerados como favorables por los analistas, la semana pasada la acción tocó su piso al llegar a los 1.250 pesos colombianos, tras reportar pérdidas por US$ 67,9 millones en el primer trimestre. A esto, se sumó a la rebaja de clasificación de sus bonos de B a CCC+.

Ajustes en Colombia

Durante la presentación de resultados, Avianca atribuyó sus magro desempeño en parte a una devaluación de las monedas de la región que se suma, según analistas, a un sector cada vez más competitivo.

El yield (indicador que muestra el ingreso promedio por pasajero por a cada kilómetro que transporta) cayó un 6,2%.

“En ningún momento esto es favorable. Avianca se vio forzado a disminuir las tarifas que estaba ofreciendo, y las devaluaciones y el efecto de las tarifas hicieron que los resultados se vieran afectados”, explicó Nicolás Erazo, analista de renta variable Ultraserfinco.

En detalle, la proporción que más impactó fue el promedio de lo que cobra a sus clientes, que cayó un 4,2%.

En Colombia -donde acapara el 54,6% del negocio seguido de Latam con 18,3% y de VivaCo con 15,1%- comenzaron a operar sus rutas domésticas bajo el alero de una nueva aerolínea, Regional Express Americas.

La competencia en ese país se ha vuelto cada vez más fuerte. De acuerdo con analistas, Latam (de capitales chilenos) está con un enfoque comercial más parecido a una línea de low cost con pautas similares a lo que es VivaCo.

“Al final del día se vuelve un negocio aún más competido. Avianca ha tenido que recortar algunas rutas, lo que también la pone bajo presión”, dijo Sebastián Gallegos, Head of Equitiy Research Colombia de Andean Banks.

El ruido de Oceanair que retumba desde Brasil

Oceanair es filial del Grupo Synergy en Brasil, que a su vez es la matriz de Avianca Holdings. Actualmente, la aerolínea atraviesa una difícil situación financiera que la llevó a acogerse a un plan de protección legal con el propósito de subastar activos, que incluyen los derechos de despegue y aterrizaje. La licitación, de la que fuera el cuarto competidor en el mercado brasileño, no ha logrado efectuarse luego que uno de sus acreedores cuestionara la legalidad de la transferencia de los derechos aeroportuarios.

Si bien, esto no impacta en los resultados de Avianca -dado no hay relación financiera o societaria-, analistas reconocen que la situación puede confundir o generar desconfianza en inversionistas y clientes.