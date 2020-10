El dispar trimestre de las grandes tecnológicas

Multinacionales

Amazon logra su año más lucrativo, antes de Navidad

El primer triunfo del día se lo anotó Amazon.com que logró sacar provecho de la pandemia en los tres meses hasta septiembre y batió las expectativas del mercado tanto para los ingresos como para las ganancias.

La compañía de Jeff Bezos reportó un aumento de 37% interanual en las ventas, hasta los US$ 96.150 millones, muy por encima de los US$ 92.700 millones esperados por IBES de Refinitiv.

Los servicios en la nube también experimentaron una fuerte demanda, como consecuencia del giro hacia el teletrabajo que han tomado las empresas para evitar los contagios en las oficinas físicas.

Los ingresos de Amazon Web Services (AWS) aumentaron 29% a US$ 1.160 millones.

El gigante del e-commmerce, en tanto, reportó ganancias de US$ 6.300 millones, o US$ 12,37 por acción, casi el triple de lo recaudado hace un año.

Así, ha logrado su año más rentable en la historia y aún le queda la temporada de Navidad por venir.

Para ese período, Amazon pronosticó ventas netas en el rango de US$ 112 mil millones y US$ 121 mil millones.

Twitter se desploma por menores usuarios nuevos

Twitter abrió la puerta de los perdedores del día. Aunque la firma reportó resultados financieros para el tercer trimestre que superaron todas las expectativas del mercado, no logró sumar la cantidad prevista de nuevos usuarios, arrastrando sus acciones más de 16% fuera de rueda.

La compañía liderada por Jack Dorsey informó ganancias de US$ 0,19 por acción e ingresos por US$ 936 millones, muy por encima de los US$ 777 millones estimados por Refinitiv. En tanto, los usuarios activos diarios monetizables se ubicaron en 187 millones, frente a los 195 millones esperados. De esta manera, la red social aumentó la métrica en sólo 1 millón de personas respecto del trimestre previo. Aún así, la cifra representa un alza de 29% interanual.

En tanto, los ingresos por publicidad de Twitter crecieron 15% frente al mismo período de 2019, a US$ 808 millones y la participación publicitaria total creció 27% durante el mismo período.

La entrega de resultados se produjo en momentos en que la firma se enfrenta a un mayor escrutinio y al enorme desafío de manejar las publicaciones sobre las elecciones estadounidenses.

Facebook sigue creciendo pese a escrutinio en EEUU

Así como Amazon, Facebook superó las proyecciones que habían hecho los analistas para sus ingresos trimestrales, gracias a un mayor uso de sus herramientas de publicidad digital en tiempos de pandemia.

Los ingresos totales, que consisten principalmente en ventas de publicidad, aumentaron a US$ 21.470 millones, desde los US$ 17.650 millones del mismo período de hace un año.

La firma de Mark Zuckerberg -también bajo escrutinio por temas de regulación de contenido- logró más usuarios de los esperados, tanto para la métrica diaria y mensual. En el primer caso registró 1.820 millones de personas y en el segundo 2.740 millones. Ello opacó, al menos inicialmente, la caída de la base de usuarios en Estados Unidos y Canadá.

Ventas de iPad y Mac no compensan caída del iPhone

Apple se sumó a Twitter en el lado de los perdedores, luego de que reportara que las ventas de los iPad y los computadores Mac no lograron compensar la de los iPhone.

La comercialización de su dispositivo estrella cayó casi 21%, fuertemente impactada por la interrupción de la cadena de suministros debido a la pandemia.

El anuncio hizo caer las acciones más de 5% al cierre del mercado, también debido a que la compañía de Tim Cook no ofreció proyecciones para la temporada de Navidad.

Los de Cupertino reportaron ingresos por US$ 64.700 millones entre julio y septiembre, y ganancias de US$ 0,73 por acción. Ambas estuvieron por sobre lo esperado, pero ello no fue suficiente para mantener calmados a los inversionistas.

Ingresos publicitarios impulsan a matriz de Google

Alphabet, la matriz de Google, logró cerrar un tercer trimestre en positivo, gracias a que las empresas retomaron sus gastos en publicidad con el mayor proveedor de búsquedas de Internet, después de tres meses paralizados por efecto del Covid-19. Así las cosas, la compañía generó ingresos en esta división por US$ 37.100 millones, frente a los US$ 33.800 millones de hace un año.

El crecimiento de los anuncios de YouTube fue particularmente fuerte, con un alza de 32% interanual.

En términos globales, las ventas subieron a US$ 46.170 millones, desde US$ 40.500 millones en 2019.

El CEO Sundar Pichai dijo que a partir del trimestre en curso informará los ingresos de su negocio en la nube, uniéndose a Amazon para brindar más detalles a inversionistas.