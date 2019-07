Multinacionales

El lujo vence a la tecnología: El dueño de Louis Vuitton es más rico que Bill Gates

Bernard Arnault ha venido escalando en el Bloomberg Billionaires Index a medida en que suma más a su fortuna. En lo que va de 2019, añadió US$ 39 mil millones a sus arcas, logrando una riqueza neta de US$ 107.600 millones; US$ 200 millones más rico que el fundador de Microsoft.

Bloomberg