El socio de baterías de Elon Musk en China ahora es más rico que Jack Ma

Multinacionales

Las ventas mundiales de baterías para vehículos eléctricos aumentaron a más del doble en los primeros cuatro meses de este año con respecto al año anterior, y CATL, fundada por Zeng Yuqun, representa 32,5% del mercado.

Zeng Yuqun, fundador del mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, superó a Jack Ma en las clasificaciones de riqueza, un hito simbólico en el ascenso de los multimillonarios verdes de China.

El patrimonio neto de Zeng aumentó a US$ 49.500 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, a medida que las acciones de su empresa Contemporary Amperex Technology (CATL) subían este año. Eso supera la riqueza del cofundador de Alibaba Group Holding, de US$ 48.100 millones, y ubica a Zeng por primera vez entre las cinco personas más ricas de Asia.

Esta es la última señal de cómo una nueva generación de magnates en China está acumulando grandes fortunas gracias al auge de las energías limpias. Los inversionistas han impulsado acciones como CATL, un proveedor clave de Tesla, la firma de Elon Musk, con el país liderando el mercado de ventas de vehículos eléctricos y comprometido con una ambiciosa política de neutralidad de carbono a 2060.

"El ranking de multimillonarios solía estar dominado por magnates inmobiliarios y más tarde empresarios tecnológicos, y ahora estamos viendo más del nuevo sector energético", dijo Hao Gao, director del Centro de Investigación de Empresas Familiares Globales NIFR de la Universidad de Tsinghua. "Como líder de la industria de baterías para vehículos eléctricos, CATL se beneficiará más del objetivo de emisiones de carbono".

Zeng, de 53 años, oriundo de una aldea en la provincia de Fujian en el sureste de China, convirtió a CATL en un monstruo de baterías en menos de una década, creando el mayor productor mundial de celdas recargables para vehículos enchufables.

Las ventas mundiales de baterías para vehículos eléctricos aumentaron a más del doble en los primeros cuatro meses de este año con respecto al anterior, y CATL representa 32,5% del mercado, la mayor participación, según un informe de SNE Research. Las ventas minoristas de vehículos de nueva energía en China aumentaron 9,8% en 2020 a 1,11 millones de unidades, según la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China.

BloombergNEF espera que continúe el crecimiento de las ventas globales de la compañía, beneficiándose de las economías de escala, una cadena de suministro ascendente competitiva en costos y una base de clientes establecida.

Las acciones de CATL se han multiplicado por 20 desde que la compañía se abrió a bolsa en Shenzhen en 2018. Solo este año ha subido 59% a medida que aumenta la demanda de vehículos eléctricos, los países trabajan para reducir sus emisiones de carbono y los costos caen.

CATL cotiza a más de 100 veces las ganancias estimadas, en comparación con aproximadamente trece veces para su competidor Panasonic.

Además de Tesla, CATL cuenta entre sus clientes a automotrices como BMW y Volkswagen. En una entrevista el año pasado Zeng dijo que él y Musk, escribieron sobre tecnología, Covid-19 y el principal interés del director ejecutivo de Tesla: baterías y automóviles más baratos.

Zeng, quien obtuvo un doctorado en física de la materia condensada de la Academia China de Ciencias en Beijing, no es el único multimillonario que se está beneficiando del aumento en las acciones de CATL. Huang Shilin, vicepresidente de la empresa, tiene un patrimonio de más de US$ 21 mil millones, mientras que Li Ping, otro vicepresidente, cuenta con una fortuna de US$ 8.500 millones.

A medida que asciende la estrella de Zeng, la de Ma ha ido decayendo. El valor de su negocio de tecnología financiera Ant Group, se ha desplomado desde que el exprofesor de inglés cuestionó abiertamente a Beijing, lo que llevó a las autoridades chinas a anular los planes de la compañía para una gran apertura a bolsa. Ma, de 56 años, casi ha desaparecido de la vista del público y ha perdido US$ 2.500 millones en riqueza este año.