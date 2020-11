Multinacionales

Nuevamente Elon Musk da de qué hablar. El empresario cofundador de Tesla Inc. tuiteó que podría tener Covid-19 y renovó su publicación conspirativa sobre el virus que ha infectado a casi 53 millones de personas.

"Algo extremadamente falso está sucediendo", escribió el director ejecutivo el jueves por la noche. "Me he hecho cuatro pruebas de Covid hoy. Dos pruebas resultaron negativas, dos resultaron positivas. Misma máquina, misma prueba, misma enfermera. Prueba rápida de antígenos de BD", dijo.

El multimillonario dijo que realizó una serie de pruebas rápidas de antígenos, que producen resultados en 15 minutos y son más baratas pero menos confiables que las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. Ahora está esperando los resultados del último tipo de prueba, que tarda más en procesarse.

Musk, de 49 años, escribió que estaba experimentando síntomas de un resfriado típico y los describió como "nada inusual hasta ahora".

Musk escribió que las pruebas rápidas de antígenos que había tomado eran de "BD", probablemente refiriéndose a Becton Dickinson and Co. La compañía recibió para usos de emergencia autorización de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos en julio.

El regulador dijo entonces que la prueba está diseñada para detectar fragmentos de los antígenos de la nucleocápside del virus, las proteínas que rodean el material genético del virus, en hisopos nasales de personas que se sospecha que tienen Covid-19 dentro de los primeros cinco días del inicio. de síntomas.

Los resultados positivos no descartan una infección bacteriana o una coinfección con otros virus, dijo la agencia. Los resultados negativos deben considerarse "presuntivos", no descartan la posibilidad de una infección por coronavirus y "no deben usarse como la única base para el tratamiento o las decisiones de manejo del paciente".

"Si me está pasando a mí, les está pasando a otros. Recibo pruebas de PCR de laboratorios separados. Los resultados tardarán unas 24 horas", dijo el empresario en su cuenta de Twitter.

Aunque ninguna prueba de diagnóstico es perfecta, las pruebas de PCR se consideran el estándar de oro en términos de precisión. Buscan pequeños fragmentos de los ácidos nucleicos del virus en la muestra de una persona. Pero también tienen inconvenientes. Son muy técnicos, costosos y, por lo general, tardan muchas horas o días en recibir los resultados.

Musk escribió que recibiría el suyo en unas 24 horas.

El CEO en ocasiones ha sido despectivo y ha sembrado dudas sobre Covid-19, cuestionando la viralidad de la enfermedad y afirmando que las tasas de mortalidad son exageradas. En marzo, predijo que habría cerca de cero nuevos casos en Estados Unidos en abril. Cada día se notifican aproximadamente 150.000 casos en el país.

Musk viaja regularmente en su jet privado entre los lugares de trabajo de Tesla y la compañía de cohetes que dirige, Space Exploration Technologies Corp. Su avión aterrizó en Berlín la semana pasada, donde realizó entrevistas en persona con los solicitantes para trabajar en la fábrica que Tesla está construyendo, cerca de la capital alemana.

Alemania ha estado luchando por contener una segunda ola del virus y este mes cerró bares, restaurantes e instalaciones de ocio, mientras mantiene abiertos los negocios. El gobierno de la canciller Angela Merkel ha instado a los ciudadanos a mantener al mínimo los contactos sociales y evitar los viajes no esenciales.

Tesla se vio obligada a detener temporalmente el trabajo en su planta recién inaugurada cerca de Shanghai a principios de este año, aunque fue el cierre de su fábrica principal en los Estados Unidos lo que avivó la controversia. La compañía se resistió a dejar inactiva la instalación hasta que los funcionarios locales llamaron a la instalación en Fremont, California un riesgo para la salud pública.

Musk luego despotricó sobre las órdenes de cierre, llamándolas fascistas y antidemocráticas. Después de que el condado de California donde se encuentra la fábrica inicialmente le dijo a Tesla que no podía reabrir, la compañía demandó y el director ejecutivo amenazó con trasladar las operaciones a otros estados. La producción se reinició antes de que el condado diera el visto bueno y luego se retirara la demanda.