Elon Musk ofrece a Brasil llevar servicio de Internet a la Amazonía remota

El gobierno de Brasil está analizando un acuerdo para llevar Internet a zonas remotas de la Amazonía, según informaron fuentes oficiales. La oferta proviene del magnate estadounidense Elon Musk y su empresa Starlink.

La iniciativa fue analizada este lunes en Austin, Texas, por el ministro de Comunicaciones de Brasil, Fábio Faria, y el fundador de Tesla y SpaceX, cuyo sistema Starlink abarca una constelación de miles de satélites de órbita baja que permite ofrecer Internet de banda ancha.

"Nuestro objetivo es llevar Internet a áreas rurales y lugares remotos", afirmó Faria en un comunicado oficial del ministerio. "Estamos ansiosos por poder brindar conectividad a los menos conectados", dijo por su parte Musk, de acuerdo a lo recogido en la publicación.

Según el alto funcionario brasileño, el mismo sistema permitiría usar tecnología para vigilar la tala ilegal en la Amazonía y los incendios.

El sistema de Starlink permite acceder a la red mediante pequeñas antenas fáciles de instalar en cualquier parte, incluyendo los lugares donde no llegan los proveedores regulares de Internet. En Estados Unidos el equipo cuesta unos US$ 500 y la tarifa mensual es de US$ 99.

Las gestiones se conocieron días después de que el gobierno de Brasil licitara el pasado 4 y 5 de noviembre cuatro bandas de radiofrecuencia de telefonía 5G con compromisos de inversión por valor de unos US$ 8.500 millones.