España aplica las medidas más restrictivas en Europa para la reapertura del comercio y prohíbe las ofertas en tienda

La vuelta a la actividad del comercio en España está siendo más que atrasadas debido a las medidas establecidas por el Ejecutivo para la reapertura.

Menos de 200 de las 1.600 tiendas de Inditex en España abrieron ayer. En el caso de Tendam, dueño de Cortefiel, las aperturas alcanzaron 87 locales sobre 812, mientras que 50 -en zonas aún en Fase 0- atendieron con cita previa. Lo mismo ocurrió en el caso de Mango, que abrió 65 de 384 tiendas; Desigual, con 10 aperturas de 84 locales; o Sfera, que levantó la verja de 8 de sus casi 200 establecimientos.

En peor situación están Primark, H&M, El Corte Inglés, Ikea, MediaMarkt, Toys'R'Us o Fnac, que siguen sumando cero aperturas.

Las críticas no se refieren a los criterios sanitarios que han dejado a media España en la Fase 0. La clave está en la limitación de las aperturas a los locales de menos de 400 metros cuadrados tanto en la Fase 0 (con cita previa) como en la Fase 1 (con aforo limitado al 30%), y siempre que estén fuera de centros comerciales. La medida, que no se encontraba en el plan de desescalada inicialmente anunciado, tiene perplejo al sector y marca una clara diferencia con los países de nuestro entorno.

Limitaciones de espacio

Primero, porque muy pocos gobiernos europeos han establecido una limitación por espacio y sí por aforo. Y, segundo, porque los que lo han hecho siempre han dejado a las superficies más grandes acotar su espacio para abrir respetando esta limitación, algo que España no permite.

Es el caso de Alemania. Las autoridades alemanas permitieron abrir a los locales de menos de 800 metros cuadrados el 20 de abril, y al resto limitar su superficie a este tamaño. Además, desde ayer ha eliminado esta restricción, que en el caso de España se mantendrá, en principio, hasta el 25 de mayo, cuando está previsto el inicio de la Fase 2.

Incluso Portugal, que limitó las aperturas a doscientos metros cuadrados el 4 de mayo -elevará a 400 metros la restricción la próxima semana-, ha permitido al gran comercio acotar sus espacios y abrir, aunque sea en parte, lo que en la práctica se ha traducido en una mayor cantidad de negocios operando.

En Francia, que no ha puesto límites de espacio, los comercios reabrieron ayer, mientras que en Italia lo harán el próximo lunes. Polonia o Austria sí restringieron el espacio en abril, pero permiten operar sin limitación desde hace semanas. Mientras, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Grecia ya tienen a todo su comercio de calle abierto y en Finlandia y Noruega ni siquiera llegó a cerrar.

"Algo no se está haciendo bien en España cuando prácticamente todo el comercio europeo está abierto", afirma Javier Millán-Astray, director general de Anged, la patronal de la gran distribución. "No ponemos la más mínima objeción a las medidas de prevención, higiene o control de aforo. Pensamos que son necesarias y todas nuestras empresas están en disposición de cumplirlas. Pero, partiendo de este criterio, todas las tiendas que puedan cumplir con estos requisitos deberían poder abrir en la Fase 1. No se justifica desde el punto de vista sanitario la limitación a 400 metros cuadrados", añade.

¿Sin ofertas?

La última medida del Ejecutivo que ha exasperado al comercio apareció publicada el sábado, aunque ha pasado casi inadvertida al estar recogida en una disposición adicional segunda. En ella, se afirma que no se "podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones", mientras sí están permitidas las rebajas o promociones en los canales online.