Fin de la era Jack Ma: quién es Daniel Zhang, el nuevo presidente y CEO de Alibaba

El ahora mandamás de la firma deberá identificar nuevas áreas de crecimiento para el e-commerce. Por su parte, Ma abandonará la presidencia gradualmente.

“Debido a los límites físicos en la capacidad y la energía de uno, nadie puede asumir las responsabilidades de presidente y CEO para siempre”, decía en septiembre del año pasado el empresario y fundador de Alibaba, Jack Ma, al anunciar su retiro del gigante del e-commerce a través de una carta.

Ayer hizo efectiva su salida y entregó la posta de la tecnológica -avaluada en US$ 460 mil millones, según Forbes- al actual director ejecutivo de la firma, Daniel Zhang; tal como había anunciado hace un año.

“Su mente analítica no tiene paralelo, aprecia nuestra misión y visión, acepta la responsabilidad con pasión y tiene las agallas para innovar y probar modelos comerciales creativos”, dijo el hombre más rico de China en 2018, apuntando a que Zhang ha demostrado “su excelente talento, perspicacia para los negocios y un liderazgo decidido”.

El salto del sucesor

La compañía -que en abril cumplió 20 años- ya tiene nuevo timonel. Pero, ¿quién es Daniel Zhang? El hombre que ahora ocupará el asiento de Ma tiene 47 años y es egresado de contabilidad de la Universidad de Economía y Finanzas de Shangái.

En 2007, asumió como máximo responsable financiero del mercado de consumidor a consumidor en la filial de Alibaba, Taobao y encabezó la misión de lograr que marcas consagradas vendieran a través de la plataforma china.

Pero el gran salto de Zhang llegó en 2009 -a la cabeza de Tmall, el mercado chino tipo Amazon- con la creación del Día del Soltero: una festividad para aquellos que no tienen pareja y que se celebra todos los 11 de noviembre en el país asiático, pocos días antes del clásico Black Friday en Estados Unidos.

El evento se ha convertido en el mayor festival de compras por Internet gracias al volumen de sus transacciones. Según Bloomberg, las ventas alcanzaron los US$ 135 millones durante el segundo año, mientras que el año pasado batió todos sus récords y recaudó US$ 31 mil millones en 24 horas, superando los US$ 24 mil millones de 2017.

Duncan Clark, el autor de “Alibaba: La casa que construyó Jack”, dijo a Bloomberg que “básicamente hicieron a la compañía la gigante del retail que es hoy”, tras la instauración de la jornada de ofertas.

Por su parte, Jerry Yang, miembro del directorio de Alibaba y cofundador de Yahoo!, apuntó a la productividad de Zhang: “los resultados de Daniel hablan más fuerte que las palabras”. “Él apunta a la ejecución”, añadió.

Nuevos desafíos

La desaceleración económica que ha afectado tanto a China como a EEUU es uno de los principales desafíos que enfrentará Zhang, ya que si la disputa arancelaria sigue escalando, podría repercutir -también- en el comercio online.

Según Reuters, los analistas estiman que el ahora nombrado mandamás deberá encontrar nuevas áreas de crecimiento a medida que el sector de e-commerce de China madure.

La inversión de US$ 2.700 millones por parte de Alibaba en la plataforma Kaola -una minorista que comercializa artículos de lujo- y a una empresa de reproducción de música demostraron en parte su flexibilidad para adoptar nuevas estrategias, consignó el medio.

“Si Alibaba quiere encontrar nuevas innovaciones o tendencias, esto va a ser más difícil que antes”, dijo Liu Yiming, analista de la división de investigación de 36kr, un grupo de publicaciones tecnológicas chinas.

Luego del traspaso del primer asiento de Alibaba, el multimillonario que introdujo el comercio electrónico en China, Jack Ma, celebrará su retiro con una gran fiesta, a la que están invitados sus 5 mil empleados, y se realizará en un estadio en la ciudad natal de la compañía, Hangzhou, según medios internacionales.

Eso sí, Ma abandonará de manera gradual la presidencia de su gran imperio comercial.

“Alibaba nunca fue sobre Jack Ma, pero Jack Ma siempre pertenecerá a Alibaba”, dijo Ma al anunciar su despedida.

