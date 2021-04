Forbes da cuenta de cómo le fue a los millonarios chilenos en 2020

Multinacionales

Jeff Bezos es la persona más rica del mundo al acumular una fortuna de US$ 177 mil millones, es decir, US$ 64 mil millones más que hace un año.

A pesar de la pandemia y los devastadores efectos en la economía mundial, 2020 fue un año más que positivo para la fortuna de las personas más ricas del mundo. Y es que la revista Forbes publicó su tradicional ranking, dando cuenta que los más millonarios aumentaron en más de US$ 5 billones (millones de millones) su patrimonio, una cifra nunca antes vista.

Por otro lado, la cantidad de ricos que incluye la publicación se disparó a 2.755, es decir, 660 más que hace un año. Desde Forbes destacan que el aumento se debe al auge de las criptomonedas, el aumento de las Empresas de Adquisición de Propósito Especial (SPAC, sigla en inglés), las aperturas en bolsa y el boom de las compañías relacionadas a la salud ante el coronavirus.

Forbes utilizó los precios de las acciones y los tipos de cambio del 5 de marzo para calcular los valores netos. Se consideraron una variedad de activos, que incluyen a empresas, bienes raíces, piezas de arte, entre otros.

Por cuarto año consecutivo, Jeff Bezos es la persona más rica del mundo al acumular una fortuna de US$ 177 mil millones, es decir, US$ 64 mil millones más que hace un año como resultado del aumento de las acciones de Amazon. Elon Musk, tuvo un salto monumental al pasar del lugar 31 al 2 con una fortuna de US$ 151 mil millones ante una subida del 705% en las acciones de Tesla. El magnate francés de artículos de lujo Bernard Arnault se mantiene en su lugar en el número tres con casi US$ 150 mil millones.

¿Y los chilenos?

En plena discusión parlamentaria de un impuesto a los súper ricos que ayude a enfrentar los efectos de la pandemia, la lista de chilenos no tuvo sorpresas en términos de nombres. Lideró a nivel local Iris Fontbona y familia Luksic con US$ 23.300 millones, lo que es un salto de US$ 12.500 millones respecto a la edición pasada.

La familia Luksic controla Antofagasta Minerals, entidad que se ha beneficiado del fuerte salto del cobre. Además, con Quiñenco participan en Banco de Chile, CCU, Enex, Hapag-Lloyd, Compañía Sudamericana de Vapores, entre otras firmas.

En el segundo lugar aparece Julio Ponce Lerou con un registro de US$ 4.100 millones, frente a los US$ 1.700 millones que mostraba el año pasado. El empresario tiene como principal activo la participación que tiene en SQM, una de las acciones de mejor rendimiento en la bolsa ante el buen panorama del litio.

En el tercer puesto aparece Horst Paulmann y familia con US$ 3.300 millones, con un salto de US$ 300 millones. Cencosud, ligada al empresario, ha sido una de las firmas de retail que mejor ha enfrentado los efectos de la pandemia ante su alta exposición a los supermercados.

Más atrás aparece el Presidente Piñera y Familia con una fortuna estimada de US$ 2.900 millones, lo que es un incremento respecto de los US$ 2.600 millones evidenciados en la última edición del ranking.

Hace unos días se conoció que los fideicomisos que tiene el mandatario aumentaron en 2,3% ante el buen rendimiento de las inversiones en el extranjero.

La lista de chilenos la completan Roberto Angelini US$ 2 mil millones (US$ 1.300 millones en 2019), Álvaro Saieh US$ 1.800 millones (US$ 1.300 millones), Patricia Angelini US$ 1.600 millones (US$ 1.000 millones), Luis Enrique Yarur US$ 1.300 millones (US$ 1.500 millones).

Con esto, durante el 2020 la fortuna de los millonarios chilenos analizados por Forbes llegó a US$ 40.300 millones, lo que es un salto de 73% respecto a la cifras del mismo ranking en su versión anterior.

