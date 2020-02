Ford anticipa un año débil tras cerrar 2019 con pérdidas

Multinacionales

Pronóstico es señal de que la millonaria estrategia del director ejecutivo podría tomar más tiempo en dar frutos.

Ford Motor reportó ayer haber cerrado el año 2019 con pérdidas y estimó que el pronóstico para este año será más débil de lo esperado, en una señal de que la estrategia de US$ 11 mil millones del director ejecutivo, Jim Hackett, podría tomar más tiempo en dar frutos.

Las razones detrás de ello son los continuos costos de garantía más altos, menores volúmenes de vehículos, resultados más débiles del brazo de servicios financieros, Ford Credit, y una mayor inversión en el transporte futuro.

El segundo mayor fabricante de autos de EEUU, que ya se enfrenta a una lucha de larga data por su reestructuración y que ha registrado pérdidas continuas en China, dijo que espera ganancias operativas para el año en curso en el rango de US$ 0,94 y US$ 1,20 por acción, por debajo de los US$ 1,26 que esperaban los analistas, según Refinitiv.

A ello habrá que sumar el impacto del coronavirus si las operaciones y ventas de la compañía en China se ven afectadas.

Resultados de 2019

Para el cuarto trimestre de 2019, Ford ya informó una pérdida neta de US$ 1.700, frente a la pérdida de US$ 100 millones de hace un año, a causa de bajas ventas en China.

En tanto, el período octubre-diciembre incluyó pérdida de US$ 2.200 millones por mayores contribuciones a los planes de pensiones para empleados.

Excluyendo los cargos únicos, la automotriz ganó US$ 0,12 por título,

US$ 0,3 por debajo de lo esperado.

En cuanto a los ingresos, la firma tuvo utilidades por US$ 39.700 millones, por encima de los US$ 36.500 millones que esperaba Wall Street.

Sin embargo, el dato representó una caída de 5% respecto del mismo trimestre del año anterior.