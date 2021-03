Fórmula 1: equipos, insólitos salarios y todos los datos de la temporada 2021

Multinacionales

El rango de edad de los conductores oscila entre los 20 y 41 años, mientras que los salarios pueden llegar a sumas millonarias.

Regresos, cambios y debuts. Un total de 20 pilotos y 10 escuderías calientan motores para el arranque de la temporada 2021 de la Fórmula 1, a partir de este 28 de marzo.

Entre los movimientos más sonados está el español Fernando Alonso, quien, a sus 39 años, vuelve al circuito luego de dos temporadas de ausencia. Por otro lado, la escudería Aston Martin estará presente tras su última participación en 1960.

Este año también marca el nacimiento de tres pilotos en el máximo circuito: el japonés Yuki Tsunoda (20 años), de la escudería AlphaTauri Honda, el ruso Nikita Mazepin (22 años) y el alemán Mick Schumacher (22 años), estos últimos, representantes de Haas. Los tres provienen de la Fórmula 2, en la que ocuparon los mejores cinco lugares del mundial 2020.

Sudamérica y África son las únicas regiones del mundo que no tendrán un representante en esta temporada, pues aunque los pilotos provienen de 13 naciones de cuatro continentes, en el caso de América, los representantes son de Canadá y México.

El mundial 2021 representa una oportunidad de revancha para Liberty Media, empresa propietaria de la Fórmula 1, ya que tras haber realizado solo 17 Grandes Premios en 2020 debido a la pandemia, este año han sido calendarizados 23, incluyendo el debut de Arabia Saudita y el regreso a otras latitudes fuera de Europa y Medio Oriente, como México, Brasil y Australia. Si no hay suspensiones, el circuito se correrá durante los próximos nueve meses, finalizando el 12 de diciembre en Abu Dhabi. Cabe recalcar que antes del inicio de la temporada, ya hubo algunos movimientos derivados del Covid-19: Australia, que estaba prevista para ser la primera sede, pidió su cambio hasta la antepenúltima fecha (en noviembre), mientras que China y Vietnam cancelaron. Sueldos se ajustan al Covid

Con un año de pandemia encima, la F1 también tuvo repercusiones en los salarios. Lewis Hamilton continúa siendo el mejor pagado de la competencia con un ingreso anual de US$ 55 millones, aunque en 2020 el monto fue de US$ 76 millones, de acuerdo con datos de Spotrac.

El top 5 de los mejores pagados en 2021 se completa con Fernando Alonso (Alpine, US$ 20,5 millones), Max Verstappen (Red Bull, US$ 19,1 millones), Sebastian Vettel (Aston Martin) y Daniel Ricciardo (McLaren; los dos últimos, ganando US$ 17 millones, cada uno).

El mexicano Sergio Pérez percibirá un salario de US$ 3,4 millones en 2021 tras su primera temporada con Red Bull, señala Spotrac, lo que significaría una reducción de casi el 50% con respecto al año pasado, cuando recibió seis millones con Racing Point, según el mismo sitio especializado.

Los debutantes, Mazepin, Schumacher y Tsunoda, recibirán un salario aproximado de US$ 600.000, siendo los más bajos de la temporada, de acuerdo con estimaciones de medios como Drive Tribe, basados en sueldos de debutantes de años anteriores.

Los últimos 10 años han sido ganados solo por tres nombres: Lewis Hamilton (seis veces), Sebastian Vettel (tres) y Nico Rosberg (una). A su vez, esto representa una década de dominio para solo dos escuderías: Mercedes (siete títulos consecutivos) y Red Bull. Ferrari no gana el campeonato de constructores desde 2008 y McLaren desde 1998.

Movimientos de pilotos y escuderías

Fernando Alonso ha sido campeón de la Fórmula 1 dos veces: en 2005 y 2006, defendiendo a Renault. Desde entonces, su mejor logro fue un segundo lugar en 2013, ya con Ferrari. Entre 2019 y 2020, se retiró del circuito para participar en las 24 horas de Le Mans y Daytona; se erigió campeón en ambos.

Con 39 años, el español vuelve y será el segundo piloto más experimentado, solo por debajo del finlandés Kimi Raikkonen, de 41. Son dos de los seis conductores que alcanzaron a competir ante Michael Schumacher.

“Sé que la pregunta que se repite es sobre mi edad y mi regreso, pero estoy un poco sorprendido porque no soy tan mayor. El campeón mundial, el tipo que domina este deporte actualmente (Hamilton) tiene 36. Tampoco es que yo tenga 20 años más”, dijo Alonso en la conferencia previa a la fecha 1 de 2021, en Bahréin.

Fuera de Alonso y los tres debutantes, los pilotos son los mismos de la temporada 2020, aunque algunos causaron baja y otros cambiaron de escudería. El ruso Daniil Kvyat, el francés Romain Grosjean (quien sufrió un aparatoso accidente en diciembre), el brasileño Pietro Fittipaldi, el danés Kevin Magnussen, el alemán Niko Hulkenberg y el tailandés Alexander Albon no aparecen entre los titulares para la temporada actual.

Los que cambiaron de escudería son: Sebastian Vettel, de Ferrari a Aston Martin; Carlos Sáinz, de McLaren a Ferrari; Sergio Pérez, de Racing Point a Red Bull; Daniel Ricciardo, de Renault (ahora Alpine) a McLaren; y Haas, que cambió por completo a sus pilotos.

También hubo cambios en los equipos. Renault mutó a Alpine y Racing Point a Aston Martin, que vuelve al circuito después de más de 50 años de ausencia. Las restantes ocho escuderías se mantienen igual.

Con la confirmación de los titulares para 2021, el piloto que más años consecutivos se ha mantenido en Fórmula 1 son el británico Lewis Hamilton y el alemán Sebastian Vettel, compitiendo desde 2007, seguidos por el mexicano Sergio Pérez y el australiano Daniel Ricciardo, desde 2011.

Aunque el finlandés Raikkonen y el español Alonso debutaron en F1 en 2001, se ausentaron durante dos temporadas: el primero, en 2010 y 2011, y el segundo, en 2019 y 2020.