¿Fusión de dos que buscan combatir el coronavirus? AstraZeneca se acerca a Gilead para crear un gigante de la industria farmacéutica

Cualquier trato uniría a dos de las compañías que están a la vanguardia de los esfuerzos para combatir el nuevo coronavirus y podría ser políticamente sensible, ya que los gobiernos tratan de controlar las posibles vacunas o tratamientos.

La británica AstraZeneca Plc se ha aproximado a su rival estadounidense Gilead Sciences Inc para una posible fusión que crearía una de las mayores compañías farmacéuticas del mundo, informó Bloomberg News el domingo, citando a personas familiarizadas con el asunto.

AstraZeneca se puso en contacto con Gilead el mes pasado, pero la firma estadounidense no estaba interesada en unirse a otra gran empresa farmacéutica, según el informe de Bloomberg.

Una portavoz de AstraZeneca dijo que la compañía no comentaba rumores o especulaciones.

Gilead, el mayor fabricante mundial de medicamentos para el VIH, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Si se combinan, las dos compañías tendrían un valor de mercado de unos US$ 232.000 millones de dólares, basado en los cierres de las acciones del viernes. Superarían a Merck & Co y Pfizer cuya capitalización es de US$ 207.000 millones y US$ 200.000 millones, respectivamente.

Dos fuentes familiarizadas con las ideas de AstraZeneca cuestionaron la lógica de un acuerdo, diciendo que el remdesivir de Reuters Gilead para los pacientes de COVID-19 era insuficiente para justificar la búsqueda de una unión multimillonaria, que restaría valor al trabajo de AstraZeneca para una vacuna contra el coronavirus.

AstraZeneca desarrolla actualmente con la U. de Oxford una vacuna contra el Covid-19, en una de las iniciativas que ha avanzado más rápido. Mientras Gilead es el fabricante del único tratamiento aprobado en EEUU contra el coronavirus.