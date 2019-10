General Electric congela beneficios de pensiones a 20 mil trabajadores para reducir déficit

Multinacionales

General Electric dio un paso audaz para reducir la deuda que dificulta los esfuerzos del director ejecutivo, Larry Culp, para cambiar la suerte del golpeado fabricante, al congelar los beneficios de pensión para unos 20.000 empleados en Estados Unidos.

La compañía, además, planea prefinanciar entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones de sus necesidades estimadas para 2021 y 2022. Las medidas ayudarán a recortar el déficit de pensiones de US$ 5.000 millones a US$ 8.000 millones y reducir la deuda neta industrial de GE en hasta US$ 6.000 millones.

El déficit de pensiones de GE es uno de los peores entre las empresas estadounidenses, lo que complica los esfuerzos de Culp para ayudar a la compañía a recuperar su equilibrio. El director ejecutivo, quien asumió el cargo hace un año, dijo que la deuda sigue siendo uno de los problemas más difíciles, junto con un negocio de energía en decadencia y persistentes pasivos de seguros.

Las acciones de GE repuntaron 1,4% a US$ 8,69 antes del inicio de las operaciones regulares en Nueva York. Las acciones avanzaron 18% este año hasta el viernes, coincidiendo con el índice S&P 500.

GE, que cerró su plan de pensiones a nuevos participantes en 2012, ofrecerá un pago global a los exempleados elegibles que no han comenzado a recibir sus pagos de pensión mensuales.

“Llevar de regreso a GE a una posición de fortaleza nos ha costado tomar varias decisiones difíciles y la decisión de hoy de congelar la pensión no es una excepción”, dijo el director de Recursos Humanos de GE, Kevin Cox, en el comunicado.

Además, cerca de 700 empleados tendrán congelados sus beneficios de pensiones complementarias, dijo GE. Las medidas entrarán en vigencia el 1 de enero de 2021. GE contaba con 283.000 empleados en todo el mundo a fines del año pasado, incluidos unos 97.000 en EEUU.