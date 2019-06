General Motors busca revivir con la idea de fabricar un Hummer eléctrico

Multinacionales

Fabricante de automóviles estadounidense busca transformar su flota hacia un futuro completamente eléctrico.

Un Hummer de cero emisiones suena tan paradójico como el whisky sin alcohol, pero General Motors considera la idea de construir un vehículo eléctrico que reavive la marca.

Por ahora es solo una idea que GM sopesa mientras define qué vehículos se incluirán en una flota de SUV y camiones electrificados, señalaron fuentes cercanas con el tema. La marca Hummer surge como una forma de aprovechar la creciente demanda de SUV robustos con capacidades todo terreno, comentaron las fuentes, que pidieron no revelar su identidad.

La idea del Hummer eléctrico se conoce en momentos en que GM busca transformarse de fabricante convencional de vehículos a gas a lo que su CEO, Mary Barra, denomina un "futuro completamente eléctrico". El Hummer es una, de varias opciones que GM explora mientras compite para desarrollar la próxima generación de vehículos a batería. Otras compañías de automóviles también se apresuran a producir modelos eléctricos viables en términos comerciales.

Cuando se le preguntó al respecto, el presidente de GM, Mark Reuss, no sonó muy convencido. "Me encanta el Hummer", comentó Reuss al margen de una conferencia de prensa el 12 de junio. "No estoy seguro, estamos estudiando todas las opciones".

Es posible que la fabricación de un Hummer eléctrico nunca llegue a pasar, pero sin la electrificación, a GM le costaría mucho vender un Hummer tradicional en una época en que las normas de emisiones se han vuelto mucho más estrictas que en el apogeo de la marca.

Proyecto BEV3

GM trabaja actualmente en dos grandes programas de vehículos eléctricos. El primero es BEV3, que desarrollará automóviles de pasajeros, SUV crossover y varios otros modelos pequeños y medianos. Eso es parte de la promesa del fabricante de automóviles de contar con 20 modelos eléctricos en 2023. El segundo programa se enfocaría en camionetas eléctricas y otros vehículos de gran tamaño, algunos de los cuales podrían ser todo terreno.

En su familia de marcas, GM tiene grandes SUV como el Chevrolet Suburban y el Cadillac Escalade, además de vehículos GMC descomunales como el camión Sierra y el SUV Yukon. GMC también posee modelos Denali y la marca AT4 para camiones todo terreno. Cualquiera de esos podría incluir una variante eléctrica, indicó Reuss.

La demanda de vehículos Hummer alcanzó su punto máximo en 2006 con ventas en Estados Unidos de 71.524 vehículos, pero se vendieron menos de 4.000 en 2010, según Automotive News.