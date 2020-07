Gigantes tecnológicas pulverizan estimaciones y suben con fuerza en operaciones fuera de rueda

Multinacionales

Apple, Amazon y Facebook fueron los grandes ganadores de que las personas trasladaran su trabajo y estudios a la casa por la pandemia del Covid-19. La excepción fue Alphabet, que informó una caída en sus ingresos, algo inédito para la matriz de Google, aunque a pesar de eso logró superar las expectativas.

Desempeño mejor al esperado del iPhone impulsa resultados de Apple

Apple informó ayer resultados récord para su tercer trimestre fiscal (el más débil de la compañía), incluyendo un alza en sus ventas en todas las categorías y geografías. Esto hizo que las acciones escalaran 5% en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

El iPhone representó ventas de US$ 26.420 millones, con un 60% proveniente de los mercados internacionales. Los ingresos de Apple sumaron US$ 59.700 millones, un alza de 11% frente al mismo período del año anterior. Las ganancias, en tanto, aumentaron 18% a US$ 2,58 por acción. Ambas cifras superaron las estimaciones de los analistas.

En entrevista con Reuters, el CEO de Apple, Tim Cook, dijo que tras las interrupciones en abril, las ventas repuntaron en mayo y junio, gracias al lanzamiento del iPhone SE de US$ 399 en abril.

Ventas de Amazon se disparan porque pandemia impulsa comercio online

Amazon aplastó ayer las estimaciones de Wall Street para sus ingresos trimestrales y pronosticó ventas en el trimestre actual por encima de las expectativas, ya que la pandemia de coronavirus provocó un alza de compras en su plataforma y aumentó la demanda de sus servicios en la nube. Gracias a esto, las acciones de la firma subieron 4,9% en operaciones fuera de rueda.

Los ingresos crecieron 40% en el segundo trimestre, frente al mismo período de 2019, a US$ 88.900 millones. Las ganancias fueron de US$ 10,3 por acción, superando ampliamente las estimaciones de US$ 1,51 por acción de los analistas consultados por Bloomberg. Los servicios en la nube también vieron una fuerte demanda a medida que las empresas cambiaron a oficinas virtuales. Los ingresos de Amazon Web Services (AWS), aumentaron casi un 29% a US$ 10.810 millones.

Facebook: Ingresos se desaceleran, pero superan estimaciones

Facebook superó ayer las estimaciones de los analistas sobre ingresos trimestrales, ya que las empresas utilizaron sus herramientas de publicidad digital para aprovechar un aumento en el tráfico online durante la pandemia de Covid-19.

Las acciones de la red social más grande del mundo aumentaron más de 8% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

Los ingresos subieron un 11% a US$ 18.700 millones, su crecimiento más lento desde que cotiza en bolsa, pero superaron las expectativas de una caída de 3%. Facebook logró además 2.700 usuarios mensuales activos, frente a estimaciones de 2.630 millones.

La empresa reportó ganancias de US$ 5.180 millones, o US$ 1,8 por acción, superando las estimaciones de US$ 1,39 por acción de los analistas consultados por Bloomberg.

Alphabet informa la primera caída en sus ingresos de su historia

Las ventas de Alphabet, la matriz de Google, cayeron por primera vez en sus 16 años de cotización bursátil en el segundo trimestre, pero el descenso fue menor de lo esperado ya que muchos anunciantes se mantuvieron ligados al motor de búsqueda más popular de Internet durante la pandemia. De todos modos, las acciones subieron 1,2% tras el cierre de las operaciones.

Excluyendo los pagos a los socios, las ventas de Alphabet totalizaron US$ 31.600 millones, una caída de 2% frente al mismo período del año anterior, pero por encima de las estimaciones de US$ 30.400 millones.

YouTube, el segmento de más rápido crecimiento del del imperio publicitario de Google, generó US$ 3.800 millones, un 6% más que el año pasado. La firma reportó ganancias de $10,13 por título, superando las previsiones de US$ 8,21.