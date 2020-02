GM pronostica ganancias planas para 2020, tras un difícil cierre de año

Multinacionales

General Motors indicó ayer que prevé ganancias marginales en 2020 y reportó resultados mejores a los previstos para el cuarto trimestre, tras poner en marcha una iniciativa para convencer a inversionistas de adquirir acciones de Tesla.

La automotriz calcula que su ganancia por acción este año estará en un rango de entre US$ 5,75 y US$ 6,25, sin considerar ítems extraordinarios, impuestos e intereses. Las ganancias de GM en el cuarto trimestre tuvieron una merma de US$ 3.600 millones por la huelga de 40 días del sindicato United Auto Workers. Contando costos por reestructuración, GM tuvo una pérdida neta en el cuarto trimestre de US$ 194 millones de dólares.

En el período, los ingresos disminuyeron casi un 20% a US$ 30.800 millones.