Golpe a Facebook: pagará cifra récord de US$ 5 mil millones por no proteger privacidad de usuarios

Facebook acordó hoy un pago récord de US$ 5 mil millones para resolver una investigación de Estados Unidos por años de violaciones a la privacidad de sus usuarios, en un acuerdo que aumenta la responsabilidad del directorio por no proteger los datos de los usuarios.

El acuerdo, anunciado esta mañana por la Comisión Federal de Comercio (FTC, su sigla en inglés), terminará por primera vez con la autoridad final del director ejecutivo, Mark Zuckerberg, sobre las decisiones de privacidad, creando un comité de privacidad independiente en el directorio de la firma, comunicó la FTC.

El acuerdo se da a conocer el mismo día en que Facebook informará sus resultados correspondientes al segundo trimestre.

Pero Facebook también tendrá que comprometerse a mantener un control más estricto de las aplicaciones de terceros, realizar barridos regulares de contraseñas no encriptadas y abstenerse de usar los números de teléfono obtenidos con fines de seguridad para objetivos publicitarios. También deberá realizar revisiones de privacidad de nuevas ofertas y enviar nuevas certificaciones y evaluaciones de privacidad.

"El acuerdo requerirá un cambio fundamental en la forma en que abordamos nuestro trabajo y asignará una responsabilidad adicional a las personas que desarrollan nuestros productos en todos los niveles de la compañía", dijo Facebook en un comunicado. "Marcará un giro más agudo hacia la privacidad, en una escala diferente a lo que hemos hecho en el pasado". Facebook dijo que espera que el acuerdo sea "un modelo para La industria."

Sin embargo, el arreglo, que fue aprobado por la mayoría republicana de la FTC con una votación de 3 a 2, no modifica las prácticas de recopilación de datos estructurales de Facebook, que son el núcleo de su modelo de negocio. Si bien la multa es alta, está lejos de ser devastadora para Facebook, que reportó ventas de casi US$ 56 mil millones en 2018 y había reservado US$ 3 mil millones para el pago de la multa. Las acciones de Facebook cayeron 2,4% en las primeras operaciones en Nueva York.