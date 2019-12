Hija de fundador de Huawei envía emotiva carta a un año de su arresto en Canadá

Multinacionales

"Su calor es el rayo que ilumina mi camino", se titula la misiva de Meng Wanzhou, acusada por EEUU de supuesta violación de las sanciones contra Irán.

A un año del arresto domiciliario en Canadá de Meng Wanzhou, la hija del fundador de Huawei, la alta ejecutiva de la tecnológica china envió una emotiva carta en la que asegura que el apoyo de la gente es "la luz que ilumina su camino hacia adelante" y que ya no tiene miedo de lo desconocido.

Comparó su ocupada de vida de antes, como empresaria, con el tiempo libre del que ahora "disfruta". "En este momento, el tiempo parece pasar lentamente. Es tan lento que tengo tiempo suficiente para leer un libro de principio a fin. Puedo tomarme el tiempo para discutir minucias con mis colegas o completar cuidadosamente una pintura al óleo", escribió.

Dijo que cada vez que tiene que ir a la corte, hay personas afuera expresando su respaldo, y que siempre que lee comentarios sobre la compañía en Internet ve el apoyo hacia la labor que hacen.

Y agregó: "Con todos estos innumerables actos de bondad, innumerables personas me han prestado su fuerza y ​​me han calentado el corazón. Gracias por su apoyo. Gracias por su amabilidad. Lo he sentido como una brisa primaveral. Tu buena voluntad ha sido grabada en mi corazón, dándome la fortaleza que necesito para trabajar aún más duro. Cada estímulo hablado me ha motivado a leer un libro más o tomar un curso más. Ya no me siento tan lejos de casa. Ya no tengo miedo del camino difícil por delante. Si bien mis libertades personales han sido limitadas, mi alma todavía busca ser libre. En medio de estos reveses, he encontrado luz en la vida que me rodea".

Medios locales han considerado la misiva como una extraña acción por parte de la ejecutiva o hasta una pensada estrategia comunicacional para mostrar fortaleza por parte de la empresa. Sin embargo, esta es la segunda carta que la ejecutiva envía desde prisión; la primera fue en mayo y estuvo dirigida a los 188 mil trabajadores de la firma.

Meng es la directora financiera de Huawei y fue detenida en Canadá por supuesta violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán. China y Huawei insisten en que no ha violado ninguna ley pero, si es extraditada a EEUU y es encontrada culpable, podría enfrentar hasta 30 años de cárcel.