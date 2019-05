Huawei: "El incidente con Google no afectará nuestro liderazgo"

Multinacionales

Las activaciones de móviles Huawei cayeron el lunes un 20%, pero el martes se mantuvieron

El consejero delegado de Huawei en España, Toni Jin Yong, señaló ayer, tras el evento Tecnodesayunos organizado por Arca y Expansión, que la compañía está "trabajando duro" estos días y hablando con compañías, gobiernos y clientes para transmitirles "confianza", y están recibiendo un feedback positivo.

"Creemos que este incidente no tendrá un impacto en nuestro liderazgo, aunque sí lo está teniendo en la mente de la gente, que se pregunta cómo puede ocurrir esto en un mercado libre", donde la ciudadanía ha de tener "libertad de elección". "Nuestros negocios no se resentirán, pero esto está teniendo efectos negativos en los clientes, porque muchos no saben qué está pasando, ya que, para ser honestos, está habiendo malentendidos y mensajes engañosos", señaló el ejecutivo.

En cuanto al impacto real de las noticias sobre la no disponibilidad del Android completo en los futuros móviles de Huawei, la consultora IO Investigación, especializada en el mercado de móviles, asegura que todavía no es muy elevado.

Según los datos de esta consultora, que ofrece una alta fiabilidad, ya que recopila directamente las cifras de venta de más de 4.000 puntos de distribución de móviles en España, con una plantilla de 350 empleados desplegados en todas las comunidades, el lunes se produjeron un 20% menos de activaciones de móviles de Huawei respecto a las cifras del lunes de la semana anterior. Una activación es dar de alta un móvil con una tarjeta SIM nueva o ya usada.

Sin embargo, el pasado martes 21, al día siguiente de conocerse la noticia, la cifra de activaciones de móviles Huawei fue similar a la del mismo día de la semana anterior. El análisis que realiza la consultora, que en cualquier caso advierte de que todavía es muy pronto para asegurar una tendencia, es que probablemente el posible rechazo por parte de los clientes podría haberse visto compensado por la intención de los canales de venta de dar salida preferente a los móviles de Huawei entre los clientes menos informados para no asumir el riesgo de quedarse con un stock de equipos sin vender y sin demanda.