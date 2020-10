Huawei en conversaciones para deshacerse de parte del negocio de móviles

Multinacionales

La empresa china está reconsiderando sus prioridades frente a las sanciones de EEUU y se centrará en la división de sus teléfonos de alta gama.

Huawei Technologies Co Ltd está en conversaciones con Digital China Group Co Ltd y otros grupos para vender partes de su unidad de teléfonos inteligentes Honor en un acuerdo que podría alcanzar los 25.000 millones de yuanes (unos US$ 3.700 millones), dijeron personas con conocimiento del tema.

Huawei está reconsiderando sus prioridades frente a las sanciones de EEUU y se centrará en la división de sus teléfonos de alta gama en lugar de la marca Honor, que está dirigida a la población joven y a los presupuestos más ajustados, dijeron.

El listado de activos que se venderán aún no ha sido finalizado pero podría incluir la marca Honor, las divisiones de I+D y la gestión de la cadena de suministro, dijeron dos de las fuentes.

El acuerdo podría ser una venta en efectivo y podría acabar en una cantidad inferior a la prevista, con un valor de entre 15 y 25.000 millones de yuanes, dijo una de las personas.

Digital China, el principal distribuidor de los teléfonos de Honor, se ha convertido en el líder, pero otros posibles compradores incluyen el fabricante de electrónica china TCL y el fabricante rival de teléfonos inteligentes Xiaomi Corp, dijeron las fuentes.

Huawei, Digital China y Xiaomi no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. TCL se negó a hacer comentarios.