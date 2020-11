Huawei venderá su filial de teléfonos inteligentes económicos a un consorcio de China Digital

Multinacionales

La operación refleja las bajas expectativas de un cambio rápido en la percepción en materia de seguridad que EEUU tiene de Huawei tras las elecciones presidenciales.

Huawei planea vender su filial de teléfonos inteligentes económicos Honor en una operación de 100.000 millones de yuanes (unos US$ 15.200 millones) a un consorcio liderado por el distribuidor de teléfonos móviles Digital China y el gobierno de su ciudad natal de Shenzhen, dijeron a Reuters varias fuentes con conocimiento de la situación.

Los planes de venta se conocen tras la imposición de restricciones de Estados Unidos al suministro de productos de Huawei Technologies Co Ltd, que obligan al segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo tras la surcoreana Samsung Electronics Co Ltd a centrarse en los teléfonos de gama alta y los negocios orientados a las empresas, dijeron las fuentes.

La venta de Honor será en efectivo e incluirá casi todos sus activos, incluyendo la marca, las capacidades de investigación y desarrollo y la gestión de la cadena de suministro, dijeron las fuentes. Huawei podría anunciarlo tan pronto como el domingo, dijo una de estas.

El principal distribuidor de Honor, Digital China Group Co. Ltd., se convertirá en uno de los dos principales accionistas de Honor Terminal Co. Ltd., con una participación cercana al 15%, dijeron dos de las fuentes. Honor Terminal es actualmente propiedad al 100% de Huawei, según consta en los registros mercantiles.

Digital China, que también es socia de Huawei en negocios como la computación en la nube, planea financiar la mayor parte del acuerdo con préstamos bancarios, dijeron las dos fuentes. Se unirán al menos tres empresas de inversión respaldadas por el gobierno del centro financiero y tecnológico de Shenzhen, cada una de las cuales contará con entre el 10% y el 15% de Honor, dijeron.

Después de la venta, Honor planea retener la mayor parte de su equipo directivo y su plantilla de más de 7.000 trabajadores, y salir a bolsa en un plazo de tres años, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por limitaciones de confidencialidad.

Honor no quiso hacer comentarios. Huawei, Digital China y el gobierno de Shenzhen no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.