IBM gana como cliente a Bank of America en la batalla del 'cloud computing'

En el último ejercicio fiscal, IBM aumentó un 14% los ingresos de su negocio en la nube, un negocio con un volumen anual de US$ 20.000 millones.

IBM ha logrado una referencia de calado en la batalla que libra en el área del cloud computing frente a jugadores como AWS, Microsoft o Google. La multinacional estadounidense ha anunciado que Bank of America alojará en la nube de la compañía aplicaciones clave y cargas de trabajo que apoyarán los requerimientos de soporte de sus 66 millones de clientes bancarios.

Bank of America es el primer cliente de la plataforma de servicios financieros en la nube pública, disponible para todas las instituciones de servicios financieros, que ha desarrollado la compañía. IBM pone el énfasis en que este plataforma se ha diseñado para cumplir con los requisitos de regulación, seguridad y protección de datos de este sector. "Si bien muchas plataformas en la nube son adecuadas para infraestructura / almacenamiento general, no abordan esas necesidades", aseguran en la compañía. IBM ha trabajado conjuntamente con Bank of America para cumplir con este tipo de requerimientos.

La nueva plataforma, construida en la nube pública de IBM, está diseñada con la tecnología de Red Hat, la compañía que adquirió hace ahora un año la multinacional estadounidense por US$ 34.000 millones. Según explica la compañía, esto permite utilizar los beneficios de la nube pública pero " en un entorno seguro donde los bancos pueden alojar sus aplicaciones y cargas de trabajo y realizar transacciones con confianza solo con los proveedores que hayan reunido los requisitos".

